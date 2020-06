Trump avala que los médicos se nieguen a atender a transexuales

El Gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, anunció el viernes una nueva norma que permite que los médicos se nieguen a practicar abortos y les autoriza a rechazar cirugías de reasignación de género para los transexuales, lo que hasta ahora era ilegal en el país norteamericano.

La nueva norma, anunciada por el Departamento de Salud, afecta a los médicos, hospitales y compañías de seguros que reciben fondos federales.

La nueva regulación sustituye a otra norma que había sido aprobada en 2016 por el entonces presidente Barack Obama (2009-2017), quien por primera vez en la historia incluyó en esta regulación una definición amplia del género, que podía ser "hombre, mujer, ninguno o una combinación de hombre y mujer". Frente a ello, la iniciativa de Trump considera que el género es "hombre o mujer definido por la biología".

La regulación que aprobó Obama para prohibir la discriminación no llegó a entrar totalmente en vigor porque en diciembre de 2016 fue suspendida por un juez de Texas, por lo que el anuncio de Trump tiene un gran contenido simbólico y busca satisfacer a su base electoral de la derecha cristiana.

No obstante, la norma de Trump sí otorga protecciones legales a aquellos doctores que se nieguen a atender a pacientes transexuales y que no quieran practicar abortos, en base a sus creencias.

Además, la regulación deja sin protecciones a aquellos pacientes que no hablan inglés, que ya no tendrán derecho a un traductor y a las personas con discapacidad que no podrán reclamar al hospital ayuda para acceder a sus instalaciones.

Desde que llegó a la Casa Blanca Trump ha erosionado los derechos del colectivo LGTBIQ, en un gesto hacia su base electoral más conservadora.

También ha tomado medidas para dificultar el acceso al aborto, como dejar sin fondos públicos a las clínicas de planificación familiar que ofrecen abortos o desvían esos procedimientos a otros especialistas.

prepara una cumbre con china



Los gobiernos de China y EEUU están ultimando los preparativos para celebrar una cumbre de alto nivel en Hawái en un intento de resolver las múltiples tensiones que han deteriorado las relaciones entre ambos países a su momento más frío en las últimas décadas. De culminar estos contactos, será la primera vez que altos responsables de ambos países se reúnan en persona para abordar sus puntos de fricción.

la campaña

la polémica racista pospone su agenda

Cambia la fecha de su primer mitín. Donald Trump anunció que su primer mitín electoral en meses se celebrará el 20 de junio en Tulsa (Oklahoma) en vez del día 19, después de que activistas y miembros de la oposición demócrata le criticaran por lo que consideraban un guiño a los supremacistas blancos. En Twitter, Trump anunció que había decidido posponer un día el evento porque el 19 se conmemora la abolición de la esclavitud en EEUU. "Muchos de mis amigos afroamericanos y otros simpatizantes se habían puesto en contacto con nosotros para proponer que consideráramos cambiar la fecha por respeto a ese día festivo y todo lo que representa. Por tanto, he decido cambiar nuestro mitin al sábado 20 de junio, para honrar sus peticiones", dijo Trump. A continuación el mandatario aseguró que 200.000 personas ya han pedido asistir al encuentro y añadió: "¡Estoy deseando ver a todo el mundo en Oklahoma!".