Trump pide endurecer la seguridad y reitera su apoyo a la policía

washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue pidiendo mano dura contra quienes se manifiestan por la violencia policial en las protestas surgidas hace dos semanas a raíz de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un agente en Mineápolis.

Trump se atrincheró el jueves en su férrea defensa de la policía, pidió a los manifestantes que dejen de acusarles de racismo y desafió a los líderes demócratas del estado de Washington, al amenazarles con intervenir si no controlan una zona de la que se han retirado las fuerzas de seguridad.

Durante una visita a Dallas (Texas) para recaudar fondos para su reelección, Trump anunció que pronto firmará un decreto para "alentar a los departamentos de policía de todo el país a cumplir los estándares más actuales y profesionales para el uso de la fuerza".

"Eso significa que hay que usar la fuerza, pero usar la fuerza con compasión. Pero si alguien es realmente malo, van a tener que hacerlo con mucha fuerza, con mucho poder", dijo Trump durante una mesa redonda con empresarios y líderes religiosos en Dallas.

Los comentarios de Trump dejaron claro que no respalda una reforma significativa de las tácticas policiales, como han pedido numerosos activistas y la oposición demócrata a raíz de la indignación desatada por el homicidio de George Floyd.

Dentro de este clima de tensión política y social, continúa la polémica por los ataques a símbolos y estatuas, que se han repetido en los últimos días. El jueves, grupos de manifestantes antirracistas derribaron y provocado daños a varias estatuas de líderes confederados en varias ciudades de Estados Unidos en el marco de un aumento de la presión a favor de la retirada de monumentos relacionados con la esclavitud y el colonialismo.

En la ciudad de Richmond, Virginia, los manifestantes derribaron e incendiaron un monumento de Cristóbal Colon, situación que se repitió en otras ciudades como Boston o Miami.

La clave

Tropas en Irak. Estados Unidos reducirá el número de tropas desplegadas en Irak "durante los próximos meses", anunciaron el jueves los Gobiernos de ambas naciones en un comunicado conjunto, en el que no especificaron plazos concretos ni detallaron cuántos soldados saldrán de Irak.

La cifra

15

años de prisión. Nueva York aprobó ayer una nueva ley de reforma policial que criminaliza las maniobras de estrangulamiento por parte de los agentes durante las detenciones, que estarán penadas con hasta 15 años de prisión.

mítines de campaña

piden no demandar si hay contagios

Responsabilidad". La campaña presidencial del presidente de EE.UU., Donald Trump, no se hace responsable de que los asistentes al mitin que pronunciará el 19 de junio en Tulsa, Oklahoma, se contagien de coronavirus y les pide no demandar en caso de que así sea. Los asistentes al evento, el primero que llevará a cabo Trump tras el parón por la pandemia, deben confirmar su asistencia al mitin y, al registrarse, tienen que aceptar un descargo de responsabilidad en el que declaran que reconocen que "existe un riesgo inherente de exposición a la covid-19 en cualquier lugar público donde haya personas presentes". "Al asistir al mitin, usted y cualquiera asumen voluntariamente todos los riesgos relacionados con la exposición al virus y están de acuerdo en no responsabilizar a Donald J. Trump for President Inc., al BOK Center –donde tendrá lugar el evento–, a ASM Global o cualquiera de sus afiliados, directores, funcionarios, empleados, agentes, contratistas o voluntarios de cualquier enfermedad o lesión", puede leerse en la advertencia.