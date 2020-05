Muere con coronavirus el mayordomo de la Casa Blanca bajo 11 presidentes

El que fuera mayordomo de la Casa Blanca bajo once administraciones, Wilson Roosevelt Jerman, ha muerto a los 91 años de coronavirus, informó su familia a medios estadounidenses.



Jerman entró a trabajar en la Casa Blanca en el año 1957 con el republicano Dwight D. Eisenhower (1953-1961) como presidente de Estados Unidos y se retiró en 2012, durante el mandato de Barack Obama (2009-2017).



Aunque empezó como limpiador, tardó poco en ocupar el puesto de mayordomo, un ascenso promovido durante la Presidencia de John F. Kennedy (1961-1963) por la entonces primera dama, Jacqueline Kennedy, según reveló una nieta de Jerman a la afiliada local de Fox News en Washington.



Otra nieta, Shanta Taylor Gay, dijo a CNN que su abuelo falleció el 16 de mayo y lo describió como un hombre que "nunca habló de política" en casa.



"Era un hombre tranquilo pero severo. Muy generoso, nunca se molestó ni se quejó. Siempre dijo que vivió una vida bendecida", afirmó.



La muerte de Jerman provocó el lamento de varias familias de presidentes, como los Obama, los Bush o los Clinton.





Bill and I were saddened to hear of the passing of Wilson Roosevelt Jerman at the age of 91 from COVID-19. Jerman served as a White House butler across 11 presidencies and made generations of first families feel at home, including ours. Our warmest condolences to his loved ones.