Illa comunica a todos los partidos salvo a Vox que se presentará a la investidura

El candidato del PSC a la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha anunciado este martes que ya ha acabado esta misma mañana una ronda de contactos con todos los partidos políticos catalanes, excepto Vox, para informarles de su candidatura a la presidencia de la Generalitat.



El propio Illa lo ha revelado en sus cuentas de Twitter e Instagram, en las que ha afirmado: "Hace unos minutos he acabado una ronda de llamadas con todos los partidos políticos, excepto la extrema derecha, para anunciarles que presentaré mi candidatura a la presidencia a la Generalitat. El cambio ha llegado y los socialistas vamos a hacerlo posible".





Fa uns minuts he acabat una ronda de trucades a tots els partits polítics, excepte a l'extrema dreta, per anunciar que presentaré la meva candidatura a la presidència de la Generalitat.

El canvi ha arribat i @socialistes_cat el farem possible. pic.twitter.com/BMCTL67Txe