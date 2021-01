Mas: "Nos irá mejor si la llave del Govern la tiene el PDeCAT y no la CUP"

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha afirmado este sábado que a Catalunya le irá mejor si la llave del futuro Govern la tiene el PDeCAT y no la CUP.



En un vídeo difundido a través de la cuenta de Twitter del PDeCAT, Mas se ha mostrado convencido de que la formación demócrata tendrá la llave de un futuro Govern, que espera "que sea soberanista".





??? #PresidentMas: "el PDeCAT pot tenir la clau del futur govern, que espero sigui sobiranista i que enlloc que sigui la @cupnacional qui tingui la clau sigui el @Pdemocratacat"



??? El president Artur Mas ho té clar. Aquest proper #14F, #SiThoPensesPDeCAT pic.twitter.com/igNknGLgPe — PDeCAT - Partit Demòcrata ?? (@Pdemocratacat) January 30, 2021

"Dicho de otra manera, y también entenderéis que lo diga yo. Quequien tenga la llave, que la tenga el PDeCAT. Y creo que nos irá mejor a todos que la llave del Govern la tenga un partido como el PDeCAT y no la CUP", ha asegurado.Mas anunció el pasado mes de septiembre su continuidad en el PDeCAT y que no se integraba en JxCat para no contribuir a la