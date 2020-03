¿Cuáles son los derechos laborales de los trabajadores que no cuentan con ayuda?

El coronavirus ha puesto patas arriba la vida de todas las personas. Se trata de una situación excepcional que ha obligado a clausurar colegios, a cerrar empresas, a bajar la persiana de negocios de hostelería, comercios y a la implantar el teletrabajo en la inmensa mayoría de empresas. ¿Debemos continuar cumpliendo con las obligaciones o se puede negar a acudir a su puesto de trabajo? ¿Seguirá cobrando aunque no vaya al trabajo? ¿Pueden obligarnos a coger vacaciones?

Lo que debemos saber es que si no asistimos al puesto de trabajo por estar contagiado o en aislamiento preventivo, el Estado pagará durante ese periodo el 75% de la base reguladora al considerarlo accidente de trabajo, aunque puede llegar a cobrar el 100% si así lo estipula su convenio colectivo. Las empresas tienen el deber de garantizar la seguridad y salud de todos sus trabajadores. Si hay un riesgo grave, está obligada a informar lo antes posible a todos los empleados afectados sobre dicho riesgo y las medidas a adoptar en materia de protección, siempre consensuadas con los representantes de los trabajadores.

Si el, salvo que la empresa decida lo contrario. No obstante, el Gobierno ha anunciado una prestación económica para este colectivo. Esta situación, de naturaleza temporal y no definitiva, no puede, bajo ningún concepto, ser considerada como causa que justifique acudir al despido individual o colectivo.

Por otro lado, la empresa no puede obligar a sus trabajadores a cogerse vacaciones. El artículo 38.2 del Estatuto de los Trabajadores establece que las vacaciones deben acordarse de mutuo acuerdo entre la empresa y el trabajador. En algunos contratos se especifica que la empresa decide una parte de las vacaciones del empleado, pero debe notificarlas con al menos dos meses de antelación.