Nekane Murga: "La única vacuna que tenemos contra el coronavirus es la higiene y la autoprotección"

DONOSTIA. La consejera de Salud del Gobierno vasco, Nekane Murga, ha señalado este viernes que "la única vacuna" que existe "en este momento" contra el coronavirus COVID-19 es "la higiene y la autoprotección".

En declaraciones este viernes a Onda Vasca, la responsable de Salud ha recocido que la expansión del virus "está creciendo más" de lo que les "gustaría", si bien ha recalcado que lo que "más preocupa" a su departamento es la afectación de la enfermedad "a las personas vulnerables".

"No tenemos vacuna", "no tenemos inmunidad", porque "no hemos pasado nunca" esta patología, y "esto hace que pueda transmitirse" y "pasar de una persona a otra de forma más fácil que otros virus", ha subrayado.