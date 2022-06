Cuatro letras a Nacho Rabadán

CENIZO director de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones Servicio: Supongo que el que avisa no es traidor, así que no me lanzaré a degüello sobre usted después de haber dicho que, tal y como viene el patio, no descarta que en el verano, o sea, ya mismo, nos encontremos el litro de gasolina a tres euros. Lo que no tengo muy claro es si sus palabras son una venda antes de tener la herida, un tiro por elevación o (la hipótesis que me parece más cercana a la verdad) una de esas profecías que acaban cumpliéndose a sí mismas. Así que me pongo en lo peor, no solo por mi natural pesimista, sino por pura experiencia. Hace un año, cuando el litro estaba a 1,20 euros, ni soñábamos que podría llegar a 2. Y ahora nos daríamos con un canto en los dientes.