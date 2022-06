Cuatro letras a Mariano Rajoy

IMPUTADO en Andorra por coacciones de su policía política a empleados de banca del principado para que documentasen falsamente pufos fiscales de Jordi Pujol y otros que pasaban por allí: A ver cómo salen de esta usted y sus secuaces, los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández-Díaz (el de la Kitchen y otras mangancias) y, entre otros el exjefe de los guripas, Ignacio Cosidó. Aparte del que he mencionado arriba, la jueza les atribuye otros cinco delitos castigados gravemente en Andorra. "Operación Cataluña", con eñe, por supuesto, llamaron a aquel plan para llenar de mierda al por entonces recién emergente secesionismo catalán. En España, cómo no, sus señorías miraron hacia otra lado. Quizá creyeron haberse librado. Ya ven que no.