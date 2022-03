Cuatro letras a Gonzalo Santonja

ANTIGUO comunista que acaba de ser nombrado consejero de Cultura en representación de Vox en el gobierno de coalición de Castilla y León: Tampoco me voy a hacer el sorprendido ante la culminación de su carrerón ideológico, pues ya desde hace mucho tenía noticias de su viaje pendular de extremo a extremo. No es el único que ha pasado de Mao o Stalin al ultramonte diestro, como prueban Jiménez Losantos, Sánchez Dragó, o el gran gurú de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. En su caso, no puedo evitar preguntarme qué pensarían sus amigos José Bergamín y Alfonso Sastre, junto a los que se le vio en actos de HB y con los que firmó en 1979 una ardorosa carta de apoyo al histórico abertzale Telesforo Monzón. Cómo cambian las cosas, camarada.