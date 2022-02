Gurutze Beitia: "Creo que soy una todo terreno, lo digo con humildad pero con orgullo"

¿Dónde la podemos ver ahora? ¿Por qué merece la pena que paguemos la entrada?

-Acabo de regresar de Madrid, de la zarzuela Entre Sevilla y Triana, donde interpreto a una sevillana resalada. Estos días estoy con Good sex, Maritxu. Y el 8 de marzo doy un concierto en el ambigú del teatro de la zarzuela. También sigo con mi monólogo Yo y mis circunstancias. En cualquiera merece la pena pagar porque se van a reír mucho y van a disfrutar con el trabajo.

Tendría ganas de dejar atrás las restricciones pandémicas...

-Por ver de nuevo la cara del público y de la gente en general.

¿Cuánto daño le ha hecho el covid a su oficio?

-Mucho. La imposibilidad de actuar en principio, las restricciones de aforo después, las anulaciones por covid, ensayar con mascarilla sin poder expresar...

¿Y a su carrera? ¿Le ha fastidiado algún proyecto?

-Varios. Tal vez este año retomemos por fin la obra que íbamos a estrenar el 18 de marzo de 2020. Y dos zarzuelas que pasaron a 2023 y 2024.

En todo caso, en los últimos meses la hemos visto en un puñado de proyectos...

-No nos queda otra que intentar abarcar muchos proyectos a la vez. Estoy con teatro, zarzuela y monólogos, pero en todos ellos estoy rodeada de grandes compañeros y compañeras: Gorka Aginagalde, Maribel Salas, Txemi Parra, Susana Soleto, Itsaso Quintana, Ángel Ruiz, José Luis Martínez....

¿Qué debe tener un proyecto para que se embarque en él?

-Algo que me atraiga desde el primer momento. Depende de cada proyecto. En alguno puede ser el texto, en otro los compañeros/as que me rodeen, dirección, gira...

¿Solo con humor?

-No, en absoluto. A ver, me lo paso muy bien haciendo reír y creo que estos dos últimos años ha sido un regalo hacer que el público estalle en carcajadas. Pero disfruto mucho también con el silencio en el patio de butacas, cuando te los has metido en la mano y lloran con lo que ven.

¿Con 'mensaje' o sin 'mensaje'?

-Prefiero con mensaje. No con moralina, ¿eh? Llamo mensaje a lo que lleve a reflexión al público.

¿Piensa alguna vez en ese momento en que no suena el teléfono?

-Muchas. A todos nos pasa... Y sobre todo, a todas. Y más a cierta edad.

Teatro, monólogos, televisión... ¿Dónde se siente más cómoda?

-Cómoda en todas las disciplinas. Creo que soy todo terreno, lo digo con humildad pero con orgullo. Ahora, como pez en el agua, Teatro.

¿Qué personaje espera interpretar algún día?

-Pues al paso que va la burra... alguno mayor. Me encantaría ser Don Mendo.

¿Y un personaje dramático?

-Buf... Muchos... Algunos ya no los podré hacer por edad... Y de los que me quedan... Cualquiera con poder y maldad.

¿Cómo lleva ser conocida y reconocida en la calle?

-En Euskadi muy bien, la verdad. La gente es muy amable y muy cariñosa y siempre me hablan de una manera tan cordial€ Me hacen sentir como de casa.

¿Y la radio? ¿Ya se le ha olvidado?

-Noooo... ¡Nunca! La radio es un medio mágico, me encanta hacer radio... Es un reto comunicar solo con la voz. Ojalá algún día me propongan algo...