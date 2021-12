Cuatro letras a Ágata Lys

MALOGRADA artista: Leo con profundo estupor y enorme tristeza que ha muerto en el más absoluto de los olvidos. Tan absoluto, que hemos tardado mes y medio en conocer su fallecimiento a los 68 años. La última vez que supe de usted, y solo de refilón, fue por su intervención en el eterno culebrón televisivo Amar en tiempos revueltos. Por supuesto, la recuerdo de Los santos inocentes, pero no me voy a poner pedante ni trascendente. Sabe mejor que nadie que su nombre artístico (el verdadero era Margarita García) está en el imaginario de los que ahora tenemos entre 50 y 75 años como uno de los símbolos de una época afortunadamente superada pero imposible de borrar de la memoria general y particular. Descanse en paz.