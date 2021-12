Cuatro letras a...Inés Arrimadas

DESPECHADA presidenta de la formación política en liquidación por cese de negocio: No sé si me enternece o solo me divierte su cabreo sideral porque el PP se la ha vuelto a jugar, esta vez en Castilla y León. Mañueco parecía tonto cuando lo compramos, pero menudo Ayuso se acaba de cascar el gachó. Convoca elecciones y deja colgados de la brocha a los miembros naranjas de su gobierno, empezando por Igea, el vicepresidente, que se enteró de su destitución por un tuit. Una deslealtad como la copa de tres pinos que resultaría denunciable si no fuera porque es la cosecha de tempestades de los sembradores de vientos que atienden por Ciudadanos. Intentaron matar al hierro del oportunismo y al hierro del oportunismo morirán.