Cuatro letras a Ursula von der Leyen

EXPEDITIVA presidenta de la Comisión Europea: Me alegro de que por fin haya puesto sobre la mesa el gran tabú de la obligatoriedad de las vacunas contra el covid. Lo ha hecho, además, con la autoridad de su formación médica y señalando algo tan obvio como que llevamos seis olas de contagios en ya casi dos años y no somos capaces de ponerle coto al virus. No se hará si permitimos que una parte de la población se escaquee de su responsabilidad colectiva y, para más inri, tenga el cuajo de hacerlo en nombre de la libertad y de los derechos individuales. Antes de que sea más tarde, hay que agarrar ese toro por los cuernos porque, como usted misma ha dicho, nos va la vida en ello y no es de recibo que un tercio de los ciudadanos de la UE estén sin vacunar.