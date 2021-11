Cuatro letras a Cuca Gamarra

ENCANTADA de conocerse portavoz del PP en el Congreso de los Diputados: Apenas se le nota el gustirrinín que le provoca la artificial, artificiosa, pero sobre todo, falsa "guerra del vino". Puede fingir toda la hiperventilación que quiera, pero usted sabe perfectamente que la ya retirada propuesta del PNV no pretendía romper la Denominación de Origen Rioja. Buscaba tan solo que se explicite el origen de los caldos de Rioja Alavesa. Ahí no hay ningún ataque al pan de 15.000 familias ni, desde luego, a "la identidad riojana" a la que usted lleva unos días aludiendo sin darse cuenta de que reclama lo que a otros nos niega. Se comprende la golosina que es lo del voraz expansionismo vitivinícola de los perversos vascones, pero esto no iba de eso ni de lejos.