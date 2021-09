Cuatro letras a Eneko Andueza

SINCERAMENTE apreciado candidato a la secretaría general del PSE-EE: Vayan por delante mis parabienes y mis mejores deseos para lo que pueda depararle el futuro. Usted mismo sabe que no es fácil la empresa en la que se ha embarcado, si bien es cierto también que su partido ha pasado por momentos más complicados que el actual... y no hace mucho. Quizá el aprendizaje del pasado le sirva para no repetir ciertos errores. Y hablando de errores, me permito corregirle uno en el que incurrió al anunciar su paso al frente. Dijo que es un honor optar a liderar el partido más antiguo de Euskadi. Le recuerdo que el PSE se fundó en 1977 y se disolvió en 1993 para convertirse en PSE-EE. Hay otras formaciones, más de una, nacidas mucho antes.