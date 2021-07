Cuatro letras a José Luis Moreno

PRESUNTO blanqueador y probado tirano como productor audiovisual: No hace falta que le explique ni a usted ni a nadie que lo haya tratado por qué al saber de su detención me acordé de la festividad de San Martín. Tampoco le extrañará el regocijo con el que ha sido recibida la noticia en el sector y me atrevo a decir que en el conjunto de la opinión pública. Y no es por su humor casposo tanto cuando lo perpetra como ventrílocuo o como promotor de series de sal gruesa. Es por su pésima calidad humana, de la que han quedado cicatrices allá por donde ha pasado, incluyendo EITB. Sus gritos, sus amenazas, sus desprecios y sus insinuaciones son leyenda viva todavía hoy en Miramón. Espero que ante la Justicia le vaya como merece.