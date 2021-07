Casado se apunta al golpismo

Autorretrato – Sabíamos que Pablo Casado era un ignorante con balcones a la calle. Intuíamos que era un tipo desprejuiciado, carente de cualquier principio que no fuera el medraje a toda costa. Ahora hemos confirmado, bien es verdad que sin ninguna sorpresa, que el líder de lo que tiene el cuajo de presentarse como partido mayoritario del centroderecha español es un justificador del glorioso alzamiento nacional de 1936. Sin tapujos, sin vergüenza, con vehemencia y arrogancia se retrató ayer en el Congreso de los Diputados con esta frase miserable: "La Guerra Civil fue un enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia".

¿Equidistancia? – No, no es equidistancia, como anotó el ministro José Luis Ábalos en un torpe e indocumentado tuit marca de la casa. El líder del PP no deja lugar a dudas sobre cuál es su visión del golpe de estado que provocó centenares de miles de muertos y una dictadura cruel que se prolongó durante cuarenta años. Lo que dijo Casado es que los facinerosos que se levantaron contra el régimen legítimamente establecido tenían un buen motivo. Se alineó sin rubor con los que impusieron una ley criminal por la fuerza bajo la convicción de que tal democracia era un obstáculo para mantener el orden y, sobre todo, los privilegios de las élites.

Aplausos – Lo tremendo a la par que revelador es que esta demasía la vomitó en las Cortes un tipo que no se saca de los labios el término golpistas para arrojárselo a los que él considera enemigos de su patria y, manda narices, su democracia. Cabe la tentación de tomarse el episodio como una de tantas subidas de tono en el hemiciclo. Perdonen que no sea tan benévolo. No estamos ante una anécdota sino frente a una categoría. Casado muestra no solo su descomunal ausencia de lecturas y culturilla general básica, sino su inmoralidad sin límites al justificar a quienes llenaron las cunetas y las cárceles de ese país que tanto dice amar. Y los suyos le aplaudieron.