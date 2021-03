5 trucos de decoración imprescindibles para tu hogar

Cajoneras



Un mueble muy vistoso y con grandes opciones decorativas en el recibidor o en el salón. Puede ser acorde con la línea decorativa de nuestro hogar o en un estilo totalmente distinto, que resalte el resto de la estancia. También es un mueble útil para el dormitorio por sus múltiples opciones de almacenaje para ropa, complementos y otros accesorios.

Un mueble muy versátil con gran capacidad de almacenaje ideal para recibidores.

Plantas



Las plantas crean ambientes cálidos y relajantes además de aportar frescor a los rincones de la casa. Pueden ser artificiales aunque nosotros te recomendamos naturales porque las plantas de interior no requieren de grandes cuidados y además algunas especies son aromáticas.

Las plantas dan un toque alegre y acogedor a cualquier rincón de la casa

Cojines



Los cojines no pasan de moda. No importa cual sea tu estilo: navy, boho, rústico, nórdico... Pueden dar un aire desenfadado y colorido a tu hogar si los sabes combinar. Te recomendamos que no sean todos iguales ya que pueden llegar a cansarte. Alternar cojines de distintos tamaños, diseños y texturas dará a tu hogar un toque moderno y desenfadado. Puedes alternarlos en la cama, en el sofá o en tu lugar de lectura.

Los tonos grises y beiges son atemporales, no pasan de moda y dan un toque cálido y confortable al hogar.

Los cojines étnicos pueden dar un extra de color a tu hogar

Mimbre



Tener un rincón apartado dentro del hogar es siempre recomendable. Un lugar agradable donde poder relajarse, leer o simplemente poder disfrutar de tus hobbies. El mimbre es el material de moda por excelencia. Utilizado en cajoneras, sillas o este sillón, sin duda esta es una de nuestras piezas favoritas y muy práctica ya que puede ser utilizada tanto en exteriores como en el interior del hogar.

Un sillón de mimbre puede dar a tu hogar un toque exótico y combina con cualquier color.

Estantería



Olvídate de los grandes armarios cerrados. Tener una estantería donde poder guardar tus libros, tus películas o simplemente utilizarla como soporte decorativo de cualquier sala es una ventaja añadida. Sencillez y almacenaje en una sola pieza con muchas ventajas.