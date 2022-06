Diez consejos sobre cómo afrontar una 'operación bikini' de urgencia

Cuando faltan unas pocas semanas para que comience el verano de forma oficial, el buen tiempo del que disfrutamos en esta inusual primavera ha pulverizado cualquier tipo de cálculo respecto a la operación bikini y nos recuerda que, si no hemos empezado ya, vamos realmente tarde.

Si te has despistado o has ido aplazando el momento de empezar a cuidarte, puede que ya no estés a tiempo de hacer desaparecer para este verano esa cartuchera o esa lorza rebelde, pero piensa que nunca es tarde para adquirir buenos hábitos.

Ya sabes que para ir a la playa solo necesitas cumplir dos requisitos: tener un cuerpo e ir a la playa y que lo importante siempre será que te gustes y te sientas bien como eres.

No obstante, cuidarse no es una cuestión de temporada ni algo que puedas lograr de hoy para mañana, sino que debes crear hábitos y rutinas y mantenerlos todo el año. Llevar un estilo de vida saludable, una alimentación equilibrada, hacer ejercicio físico y tener un sueño reparador son las bases para empezar a cuidarnos.

No te obsesiones con acabar con esos kilos de más, no puedes pretender perderlos de un día para otro. Tu meta real no es convertirte en modelo de pasarela, sino sentirte bien con tu propio cuerpo.

Una mujer con principios de celulitis. Freepik



Recuerda que nunca es tarde para empezar una operación bikini y que, con constancia y siguiendo algún que otro consejo como los que aquí te ofrecemos, puedes lograrlo.

1- Mantén una dieta equilibrada. En el desayuno consume hidratos de carbono, que son una importante fuente de energía; en la comida, combina hidratos y proteínas poco grasas, y en la cena, toma hidratos ligeros, como verdura o pollo, así como proteínas ligeras saciantes, como los huevos. Incluye alimentos ricos en Omega-3 (salmón, sardinas o frutos secos) que te ayudarán a quemar grasas.

2- Haz cinco comidas al día. Saltarte una comida hará que llegues con más hambre a la siguiente y solo conseguirás el efecto contrario. La cena debe ser muy ligera. Cenar poco es esencial para perder peso.

3- Toma sustancias desintoxicantes y desoxidantes. Tomar un zumo de limón en el desayuno te ayudará a evitar la retención de líquidos, limpiará tu organismo de toxinas y te ayudará a activar tu metabolismo quemando grasas extras.

4- Haz ejercicio físico. Camina, corre o haz cualquier deporte tres veces por semana. Si decides apuntarte a un gimnasio, cuenta con un técnico que te oriente en el tipo de ejercicios que más te convienen.

Un hombre con una cinta métrica alrededor de la cintura. Freepik



5- Come fruta antes de hacer deporte. El aporte extra de minerales y de vitaminas que te da la fruta te permitirá hacer deporte con más intensidad y así quemar más grasas. Las manzanas con piel, además, te aportarán mucha fibra, tienen un efecto saciante y son una fuente de potasio, mineral indicado para la eliminación de líquidos del organismo.

6- Come yogur natural sin azúcar. Hacen proliferar las bacterias de la flora intestinal lo que permite mejorar la digestión haciéndola más ligera. También ayudan a eliminar los gases con lo que reducen la sensación de hinchazón. Toma uno o dos al día, eso sí, sin azúcar.

7- Bebe dos litros de agua al día. El agua, que es fundamental para hidratarnos, elimina impurezas y sacia el apetito cuando estamos siguiendo una dieta. Una media de dos litros al día es la cantidad recomendada.

8- Toma infusiones a cualquier hora del día. Ayudan a tu metabolismo y contribuirán a una pérdida de peso. Hay una indicada para cada momento del día: el té rojo es ideal para el desayuno, la manzanilla para después de cenar, el té roibos para el momento del entrenamiento y el té verde para cualquier hora del día.

9- Combate la ansiedad. La ansiedad nos hace comer de forma compulsiva haciendo que ingiramos más cantidad de alimento que la recomendable. Descubre qué es lo que te causa la ansiedad para poder controlarla y que no te perjudique.

10- Disfruta de tu tiempo libre. Estar aburrido te hará comer más, ya que no podrás evitar asaltar continuamente la nevera. Sal de casa y disfruta. Una vida activa siempre será más saludable que una vida sedentaria.