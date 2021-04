Eduard y Carla Estivill: "Hay que dormir entre siete y ocho horas al día"

Hace miles de años que el ser humano está conectado de forma armónica con los ciclos naturales de la vida, y "ese vínculo con los ritmos de la naturaleza procuraba a nuestros antepasados salud, energía y bienestar social", dicen sonrientes al unísono Eduard y Carla Estivill, padre e hija, autores al alimón, como al alimón responden a esta entrevista, de una publicación en la que reconocen que en la sociedad actual "vivimos pendientes del tiempo. Sin embargo, nos hemos desconectado de su cadencia original y ya no prestamos atención a nuestros relojes internos". Unos relojes que son los responsables del apetito, el sueño, de la energía o de la fatiga que tenemos a lo largo del día. "Todo esto se traduce en problemas cardiovasculares, dolencias metabólicas como la diabetes o la obesidad, distorsiones psiquiátricas y, en los casos más graves, una mayor incidencia de ciertos tipos de cáncer", dicen. Basado en la cronobiología, este método desarrollado por los Estivill es un entrenamiento en toda regla para aprender a escuchar a nuestro cuerpo y reconectar con sus ritmos.

Carla, ¿fue difícil escribir un libro mano a mano con su padre?

No. Fue consecuencia del confinamiento, porque tuvimos tiempo, compaginamos nuestras ideas y todo fue muy bien. Él aporta su experiencia en el tema del sueño y yo mis conocimientos en otros ámbitos, hasta concluir que para tener una buena salud hay que escuchar a nuestro reloj interior, tener una buena alimentación y un bienestar emocional y cognitivo. Esta primera experiencia de escribir juntos ha sido estupenda.

¿En que se basa el método Tokei?

En aprender a escuchar a nuestro cuerpo y reconectar con sus ritmos. Gracias a sus consejos sencillos y prácticos, al alcance de todo el mundo, lograremos sincronizar nuestro tokei o reloj interior para gozar de una vida con un mayor grado de optimismo y de salud.

Se refieren ustedes a la cronobiología. ¿Pueden explicar qué significa este término?

Cronos es un término griego que usamos para designar el tiempo, y biología es el estudio de los seres vivos. Por lo tanto, la cronobiología es el estudio de cómo la vida se ve afectada por el tiempo, en especial por los relojes internos, formados por las células del cerebro y del resto del cuerpo que controlan todas nuestras acciones y emociones.

También hablan de los ritmos circadianos, otro término que requiere de una explicación para el ciudadano de a pie.

Circa significa cerca y dianos día. Circadianos son los ritmos que se repiten cada 24 horas, tanto en los seres humanos como en el resto de seres vivos, los animales y las plantas. Lo son, por ejemplo, el sueño y la vigilia, condicionados por la luz del día y la oscuridad de la noche, el ritmo de nuestra temperatura, el ritmo de las hormonas, la presión arterial, el ritmo del hambre y muchos otros ritmos que controla nuestro cerebro.

En los momentos tan duros que nos toca vivir con la pandemia. ¿Su método ayuda a que las personas podamos tener menos ansiedad?

Sí, porque con todo lo que está ocurriendo, confinamientos, cambios de hábitos, etc., la población no está siguiendo horarios regulares de comida, de sueño, ni hábitos higiénicos de salud en general. Todo ello puede contribuir, como estamos viendo en las consultas, a situaciones de insomnios graves, pesadillas, depresiones, aumentos de consumo de ansiolíticos...

¿Todo esto provocado por la incertidumbre?

La incertidumbre es una de las causas que está detrás de la ansiedad que hoy afecta a miles de personas. La gente necesita tener relaciones sociales, que son importantes para el cerebro. Estar teletrabajando o el cambio de nuestros hábitos normales nos afecta y puede provocar insomnio.

¿A qué personas y ámbitos está dirigido el método Tokei?

Vale para todas las circunstancias de nuestra vida, porque se proponen rutinas constantes en nuestra actividad. Desde luego, no pretendemos con nuestras recomendaciones que las personas vivan como monjes, pero sí de una forma más ordenada. En estos momentos esa es la clave.

Los aparatos digitales también están siendo unos grandes condicionantes para nuestro sueño. ¿Cómo moderar sus efectos?

El grave problema de las tecnologías es que emiten luz, y si llega a nuestros ojos en las últimas horas del día frena la secreción de la melatonina que nuestro cerebro fabrica para poder dormir bien. Esto causa problemas para iniciar el sueño, y por ello los especialistas no nos cansamos de repetir que móviles y tablets tienen que estar lejos de nuestra almohada si queremos descansar mejor.

Porque el objetivo último es dormir bien.

Es verdad que este es el fin último, pero también dejamos claro que otras facetas del día a día tienen que estar bien ordenadas para que nuestro sueño sea el correcto. Por ejemplo, tenemos que tener una buena gestión del estrés para dormir mejor.

¿Cuántas horas recomendaría de sueño a un adulto?

Depende de la persona, pero hay que dormir entre siete y ocho horas al día, aunque cada uno tiene que conocer su ventana de sueño.

¿Dormir en exceso es malo?

No, pero sí puede ser un síntoma de que la persona a la que le sucede eso habitualmente tiene algún otro problema, y por lo tanto puede ser una mala señal. Por eso hay que consultarlo con el especialista.

¿Hay que tener fuerza de voluntad para seguir el método que proponen ustedes en su libro?

Claro, como en todo en la vida, pero si seguimos sus pautas nos encontraremos mejor porque nuestra salud será más equilibrada. Sin embargo, para ello hay que saber antes cómo funcionan nuestros relojes, saber qué es la cronobiología y los ritmos biológicos y también, por supuesto, cómo influyen en nuestra salud. Para conseguir este objetivo no solo se deben conocer los pasos que les indicamos en el método, sino que hay que informarse en líneas generales.

Su método, como cualquiera otro, no es milagroso.

Exacto, no está inventado por ningún gurú, sino que es una exposición de los conocimientos científicos de muchos cronobiólogos de máximo prestigio internacional. No existen otras metodologías científicas para conseguir buenos resultados para nuestra salud. Si se entienden los fundamentos y se practican todas las sugerencias, es el único medio que garantiza la mejoría y la estabilidad de nuestra salud.

PERSONAL

CARLA ESTIVILL

Formación: Doctora en Ciencias Químicas y fitoterapeuta. Entre 2001 y 2011 desarrolló su carrera profesional en el sector farmacéutico en I+D, documentación y contenido editorial. Recibió el Premio a la Excelencia Científica en 2011.

Experiencia: En 2012 se sumó al proyecto de la Fundación Estivill Sueño como directora y responsable de investigación. Desde entonces da soporte a la Clínica del Sueño Estivill con proyectos relacionados con la calidad del sueño y los ritmos circadianos en el rendimiento físico de los deportistas, y en el bienestar emocional y el estado cognitivo en las personas.

Asesoría: Asesora a empresas en el desarrollo de complementos naturales y otros servicios y productos que promueven un mejor sueño.

EDUARD ESTIVILL

Formación: Licenciado en Medicina, neurofisiólogo, pediatra y especialista europeo de Medicina del Sueño. Formado como médico del sueño en el hospital Henry Ford de Detroit, en Estados Unidos.

Experiencia: Ha ejercido su profesión durante dieciséis años en hospitales públicos de Barcelona como el de Vall d'Hebron o el Sant Joan de Déu. En la actualidad es director de las Clínicas del Sueño Estivill, pioneras en España desde 1989. En los últimos treinta años más de 70.000 pacientes se han puesto en sus manos.

Conferenciante y escritor: Ha participado en infinidad de conferencias nacionales e internacionales y contribuido con su trabajo a centenares de publicaciones científicas. Es autor de 31 libros, entre los que destaca Duérmete, niño, traducido a veinte idiomas y con millones de ejemplares vendidos en todo el mundo.