Los vizcainos Capsula regresan al prestigioso festival estadounidense SXSW

El trío argentino–vizcaino Capsula regresa esta semana a su festival favorito, el SXSW de Austin (Texas), en el que volverán a actuar para presentar su último disco, Phantasmaville (Oso Polita), tras hacerlo en Nueva York. El último álbum de la banda, que estos días actúa con Mariana Pérez a la batería, se publicará en abril en Francia.

Una lesión en la rodilla de "nuestro compañero y aventuras" Álvaro Olaetxea ha provocado que deba estar alejado un tiempo de la batería del trío Capsula, según la pareja líder de la banda, el guitarrista, cantante y productor Martin Guevara y su pareja, bajista y también cantante, Coni Duches. Le sustituye en esta gira por Estados Unidos la batería Mariana Pérez, que ha golpeado ya las baquetas en Sonic Trash, Rubia y más recientemente en la banda de Maika Makovski.

Tras ofrecer un recital en Nueva York este último fin de semana pasado, Capsula regresa al prestigioso festival estadounidense South by Southwest SXSW de Austin, donde actuaron por vez primera en 2011 y después han regresado con asiduidad. En esta ocasión ofrecerán cuatro conciertos en diferentes escenarios de la ciudad tejana entre mañana, jueves, y este sábado próximo.





A PURO FUEGO

"Vamos con todo, sin guardarnos nada, con las guitarras a puro fuego", explicó el trío a DEIA antes de iniciar su gira. Ya lo hicieron con su anterior disco, Bestiarium, en el que se volcaron con su audiencia para "dar lo mejor de nosotros tras el confinamiento" y compartir "el subidón de energía" del escenario. "El rock´n´roll tiene esa magia", reincidía el trío, que publicará su actual Phantasmaville en Francia en abril y que ha trabajado con figuras como Toni Visconti y John Agnello.

La Santa Trilogía –Iggy Pop, David Bowie y Lou Reed– conducen la vida y obra de Capsula, el trío bilbaino-argentino liderado por Martin y Coni. En esta gira presentan Phantasmaville, un disco que ofrece rock crudo, garajero y clásico, de espíritu punk e influencias lisérgicas y surf como remedio para tiempos de caos y deriva en canciones como El camino de la Plata, Behind the trees, Esferas o la magnífica (Don´t be afraid and play) Rock´n´roll.