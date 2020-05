Agur al Jukebox del coronavirus con 'Oh, happy day'

Andrés Portero

Empezamos este jukebox alusivo al coronavirus con la inevitable Resistiré, popularizada por el Dúo Dinámico y convertida en himno de los últimos meses. Y siempre tuvimos in mente concluir con Oh, happy day, clásico gospel compuesto por el cantante estadounidense Edwin Hawkins, el famoso Think interpretado por Aretha Franklin, en el que clamaba por "su libertad", o el inolvidable Libre, del valenciano Nino Bravo.

Con ellos decimos agur a la sección musical, cuando este lunes pasamos a una fase siguiente de una desescalada que va a ir conduciéndonos hacia una nueva normalidad de forma paulatina e imprevisible. Con esta lista de canciones hemos buscado ofrecer música que calmara, animara e hiciera bailar o emocionarse a la bestia que todos llevamos dentro, especialmente en días encerrados en nuestros domicilios, en el que nos sentimos más vulnerables que nunca.

Y creo que nos ha ayudado. Hemos disfrutado y gozado de un repertorio variado en épocas, estilos, interprétes e idiomas, pasando del pop al rock, las baladas, el hip hop... Ha habido de todo... y para todos. Desde himnos de fortaleza como el citado Resistiré, No surrender (Springsteen) o Don´t give up (Peter Gabriel) a frenéticas invitaciones al baile, en el caso de los Bee Gees de Fiebre del Sábado Noche a Dance to the music, convertida en himno por Sly & The Family Stone. Y también música que nos animaba a la reconstrucción (personal y social) como la homónima de Deluxe, otra que combinaba la diversión con la crítica y la rabia, en el caso de Kortatu, y algunas que simplemente nos animaban a ver la parte más lúdica de la existencia, como hace Happy, de Pharrel Williams, o Viva la vida, de Coldplay.

El confinamiento dejó espacio y tiempo para que los músicos, también encerrados en casa, se prestaran a componer y colaborar con otros autores, como en el caso de Skakeitan en su canción Ezpainetan odola y el rapero Kase. O con la Orquesta OCAS. Y hemos dado espacio a canciones surgidas durante estas semanas de confinamiento. Ha habido muchas y de todos los colores, compuestas por Zetak, Izaro... Algunas de ellas tenían como fin ofrecer un homenaje al sector sanitario público que se está dejando la vida en la lucha contra la enfermedad, caso de Los abrazos prohibidos, impulsada por Vetusta Morla y en la que participan más de una docena de cantantes estatales, la revisión de Shut it down realizada por su autor, el veterano Neil Young, o la nueva canción de los indie Bon Iver. Y lo hicimos siempre sin olvidar a los intérpretes más cercanos, los de Euskal Herria, de históricos como Oskorri, Mikel Laboa, Benito Lertxundi o Ruper Ordorika a otros que, en nuestra humilde opinión, siempre merecieron mejor suerte, caso de Delirium Tremens, por poner un ejemplo. !Que todo vaya bien... y no olviden oír, bailar, sentir y comprar música!

Os dejamos el vídeo de 'Oh, happy day', a cargo de Edwin Hawkins - Anthony Brown w/ FBCG Combined Choir, grabado en directo, en una iglesia, donde nació

Y aquí, la inolvidable versión de la reina Aretha Franklin de Think, junto a los Blues Brothers, en la legendaria película Granujas a todo ritmo. Corría 1980 y ella tocó el piano en el tema.



Y finalmente, Nino Bravo con su mítico Libre. Fue su estreno en el programa televisivo Luces en la noche, 1972.