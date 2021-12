Ahora es el momento para comprar un coche

Este último tramo del año 2021 puede ser una buena oportunidad para cambiar de coche, tanto si queremos uno nuevo como si buscamos entre los de segunda mano o de KM0. El Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) recomienda a los automovilistas que aprovechen los últimos días del año para beneficiarse de grandes descuentos y adelantarse a la subida de impuestos.

Desde el RACVN explican que la pandemia ha repercutido en las ventas, alejando a los concesionarios de las cifras previas a la aparición del virus como las de 2019.

Además, aunque la coyuntura económica podría favorecer una recuperación del mercado de vehículos en 2021, la escasez de chips ha ralentizado la producción de vehículos y su ensamblaje final. Esto ha producido que las entregas se demoren y las factorías tengan que hacer paradas intermitentes.

Muchos pedidos realizados a fábrica durante los últimos meses no llegarán a los concesionarios antes de fin de año y por lo tanto no podrán matricularse en 2021. Es decir, no podrán contar como ventas del año en curso y no contabilizaran para el cumplimiento de sus planes de ventas. Esto último, junto a la amenaza constante de nuevas restricciones al uso de vehículos, que hace que los usuarios no sepan qué vehículo comprar, ha producido que el mercado de vehículos no termine de remontar.



Aprovechar las prisas

Así, los últimos días del 2021 constituyen la última oportunidad para cumplir con los objetivos o acercarse a ellos lo máximo posible para los concesionarios. Por esa razón, los vehículos nuevos en stock que se puedan vender y matricular durante los últimos días del año y los automóviles en stock ya matriculados cuentan con grandes descuentos.

Superar los objetivos de ventas supone incentivos económicos muy importantes para los concesionarios. Hay casos en los que los concesionarios prefieren vender automóviles prácticamente sin beneficio (casi a costo) con tal de cumplir con los objetivos y poder obtener así los incentivos de las marcas al año siguiente.

Además, aproximadamente la mitad de los vehículos que se vendan en 2022 incrementarán su tributación, en el momento en que entre en funcionamiento la norma europea WLTP. Supone un incremento de un 5% en el precio final del vehículo. Es decir, en 2022 los automóviles serán más caros para el comprador, a quien resultaría interesante matricularlo en 2021.



Financiar la compra puede ayudar a ahorrar

La opción de financiar la compra de un vehículo es interesante por los tipos bajos de interés y por los descuentos asociados. Sin embargo, es importante informarse bien sobre todas las condiciones para no acabar pagando más de lo necesario.

Las marcas y concesionarios también tienen objetivos de financiación. Las marcas de automóviles han descubierto en las financiaciones una fuente de ingresos interesante. De hecho, muchas marcas o grupos automovilísticos cuentan con sus propias entidades financieras. Los concesionarios también tienen como objetivo realizar al año un número determinado de ventas de automóviles mediante financiación. Además, comisionan por cada financiación realizada.

Durante los últimos años, los concesionarios y compraventas de vehículos han apostado por invertir parcial o totalmente la comisión que cobran en cada financiación realizada para abaratar el precio del vehículo y hacer así las ofertas todavía más atractivas. Por esa razón, es habitual encontrar ofertas con el texto "oferta sujeta a financiación".

El RACVN recomienda a los automovilistas que se informen bien sobre las condiciones de financiación: cuál es el descuento aplicado por financiar, cuál es el tipo de interés aplicado, si hay o no comisión de apertura y de cancelación o amortización, si lleva asociado un seguro de impagos, etc. En el momento actual, los tipos de interés son bajos, lo cual hace que financiar sea una opción atractiva. Sin embargo, la falta de información y el desconocimiento pueden jugarnos una mala pasada. Hay que estar vigilantes ante la posible aplicación tipos de interés más altos de lo recomendable o la exigencia de contratación de un seguro implícito que no nos interesa, ni necesitamos



Oportunidad en la segunda mano y KM 0

En el caso de los automóviles matriculados de KM0 y ocasión, a los concesionarios y empresas de compraventa también les interesa dar salida al mayor número de vehículos de su stock por dos motivos:

El valor de un automóvil está condicionado principalmente por dos variables: su antigüedad y su kilometraje. Un automóvil va perdiendo valor a partir de su fecha de matriculación. Con el cambio de año, hablar de un vehículo matriculado en 2021 es hablar de un vehículo que se matriculó el año pasado. Lo mismo ocurre con los vehículos de ocasión que se han matriculado en años anteriores, también van sumando años y eso repercute en su valor.

Por otra parte, un nuevo año supone un nuevo pago del impuesto municipal de cada vehículo. Para una empresas dedicadas a la venta de automóviles que cuentan con un gran stock de vehículos matriculados, el pago de impuestos supone una cantidad de dinero importante. Si consiguen deshacerse del mayor número posible de estos vehículos antes del fin de año, lograrán un ahorro notable.

El club automovilista recomienda ser especialmente cautos y prudentes a la hora de examinar un vehículo de segunda mano, asegurándonos de que el vehículo está en buen estado, tiene todas las revisiones hechas, cuente con una garantía y, sobre todo, que no haya tenido golpes considerables, modificaciones extrañas o el kilometraje trucado.