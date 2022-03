Los zapatos que más te favorecen según cómo sean tus piernas

El calzado es una pieza fundamental en cualquier estilismo. Los hay de todos los modelos, diseños, materiales y colores que podamos imaginar; uno para cada ocasión, desde los más cómodos para nuestro look diario hasta los más elegantes para los outfits más exclusivos.



A veces nos resulta difícil decidirnos por un par en concreto, pero lo cierto es que hay algunos aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de comprar los zapatos.



Tan importante o más que la estética es la calidad. Nuestros pies, para realizar bien su función de sostener el peso del cuerpo, deben estar bien protegidos. El calzado debe ser cómodo, resistente, transpirable, suave y flexible. Elegir un mal calzado te puede salir muy caro y causarte molestias y lesiones.



En cuanto a su material, lo más recomendable es que sean de piel o de cuero, nunca de plástico, con suela gruesa para que el pie tenga buen soporte.



Otro aspecto a tener en cuenta es que no da igual un calzado que otro, ya que no todos los modelos sientan igual de bien a los distintos tipos de figuras. El calzado adecuado ayudará a potenciar tus piernas y tu estilo en general, ya que tienen un importante efecto visual sobre tu vestuario y tu cuerpo. Utilizar los zapatos del mismo color que las medias hará que tus piernas parezcan más largas y delgadas.







Distintos modelos de calzado. Freepik

Consejos para sacar el máximo partido a tu figura

Una mujer con zapatos rojos de tacón ancho. Freepik

El tipo de punta, triangular, redonda o cuadrada, también es importante y favorecerá más o menos según elque tengas.Este tipo de calzado estiliza tus piernas y da una percepción de mayor altura y delgadez.Son una buena opción si tienes los pies muy largos. Si te encantan opta por modelos peep toe que dejan al descubierto la parte delatera de los dedos y resultan elegantes y favorecedores.Es el corte que menos estiliza tus pies y tus piernas. Nos retrotrae a los años 90. No son muy favorecedores, pero debido a su minimalismo, combinan perfectamente con cualquier tipo de look.Los modelos que más te favorecen son los zapatos planos, de tacón bajo y de punta redondeada o cuadrada, nunca triangular, ya que alargan más tu figura. Los diseños con correas en el tobillo harán que tu pierna parezca más corta. En realidad, altos, bajos, de punta redonda, cuadrada, botas, botines, no importa el modelo, cualquiera te quedará fenomenal.La punta triangular alarga visualmente tus piernas. El color nude, beige o marrón claro se fundirá con tu piel y hará que te veas más alta. Los tacones son buenos aliados para aumentar unos centímetros más la estatura, pero si son demasiado altos solo conseguirás que tu figura se vea desproporcionada. Huye de los zapatos planos y bailarinas y apuesta por tacón de aguja, plataformas o cuñas. Evita las botas largas y las correas y apuesta por botines al tobillo y los que terminen en punta para darle continuidad a tus piernas. También debes prescindir del calzado de rejilla, ya que tapa gran parte del pie y acorta tu figura. Otro truco es elegir zapatos del mismo color de tu vestido, pantalón, short o falda. Las deportivas, con plataforma.Apuesta por tacones medios, de entre 5 y 7 centímetros de altura, ni muy gruesos ni muy finos y evita zapatos con correas que harán tus piernas más cortas al ensanchar los tobillos y las piernas. Utilizar el calzado y las medias del mismo color aportará unos centímetros a tu figura. Las botas bajas, las sandalias con correa en la parte trasera y los zapatos abiertos alargarán visualmente tus piernas. Las botas hasta la rodilla, los tacones de cuña y los zapatos de punta triangular, que dejen la parte superior del pie al descubierto, te resultarán muy favorecedores.Los tacones demasiado altos, de punta triangular o con tobillera no te favorecen. Debes evitar el calzado demasiado voluminoso o pesado ya que exagerarán tu delgadez. Las botas largas hasta la rodilla le darán un aspecto más curvilíneo a tus piernas, así como las sandalias atadas al tobillo y los zapatos de rejilla.Los tacones de aguja resultarán muy favorecedores ya que resaltarán los músculos que has esculpido con el deporte. También los zapatos de cuña son una buena elección porque realzan y contornean los músculos. No se recomienda ningún calzado por encima del tobillo.Ahora que sabes que cada tipo de pierna tiene su modelo de calzado más favorecedor ya no tienes excusa para elegir el tuyo y elevar todos tus looks.