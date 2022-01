Very Peri: el color de 2022

Muestra del Very Peri de Pantone.

La elección del color del año por parte de Pantone es ya casi una tradición que llega puntual cada fin de año. De esta manera, arrancamos el 2022 sabiendo ya que el color de los próximos 365 días será azulado y que por primera vez en la historia del Instituto Pantone se presenta como algo completamente nuevo.

Bautizado como Very Peri, el color del 2022 se mueve entre el azul, el lila y el rosa, dando lugar a un tono optimista a la vez que cálido, inspirado en la naturaleza cambiante. "Un tono azul bígaro, dinámico, con un matiz rojo violeta vivificante que combina la fidelidad y la constancia del azul con la energía y la emoción del rojo", describe en su nota de prensa el equipo creativo del Instituto Pantone.

Según confirman desde esta institución experta en el color, el Very Peri es el reflejo de lo que está ocurriendo en nuestra cultura mundial, y expresa la respuesta a lo que la gente busca. Laurie Pressman, vicepresidenta del Pantone Color Institute, asegura que "la creación de un color nuevo por primera vez es el reflejo de un proceso de innovación y transformación a nivel mundial. A medida que la sociedad reconoce los colores como una forma de comunicación fundamental y como una manera de expresar, captar, conectar e influir en ideas y emociones, esta nueva y compleja tonalidad azul fusionada con un rojo violáceo resalta el abanico de posibilidades que se nos presenta".

Quienes saben de psicología y color aseguran que al englobar las cualidades de los azules y, al mismo tiempo, contar con un matiz rojo violáceo, Very Peri muestra una actitud alegre y animada, así como una presencia dinámica que estimula la valentía de crear y una expresión imaginativa. Sin duda, todos estos elementos parecen más que necesarios en un 2022 que ha arrancado con demasiada incertidumbre.

Gama de color del Very Peri.

¿Realidad o cuento?

La elección del color del año es uno de los momentos más esperados por los sectores que tienen que ver con el diseño y la imagen, aunque sea una noticia que también cuenta con muchos detractores, que siguen pensando que esto de escoger un tono tiene más de aleatorio o de negocio que otra cosa.

Lo cierto es que sus responsables aseguran que el proceso de selección del Pantone Color of the Year conlleva un profundo estudio y análisis de tendencias. O, por lo menos, así lo venden desde Pantone, cuyos expertos aseguran que para llegar a la selección final de cada año analizan a fondo el mercado en busca de nuevas influencias. Y no se trata solo de la moda (de hecho, su influencia cada vez es menor) sino que en el proceso cada vez tienen más peso algunos sectores como la industria del entretenimiento, películas en fase de rodaje, colecciones itinerantes de arte, nuevos artistas, moda, todas las áreas del diseño, destinos turísticos populares y nuevos estilos de vida, tendencias de juego y diversión y condiciones socioeconómicas.

Pantone color institute

Durante más de 23 años, el Pantone Color of the Year ha influido en el desarrollo de los productos y en las decisiones de compra de múltiples sectores, como el de la moda, la decoración de interiores y el diseño industrial, así como el del embalaje y envasado de productos y el diseño gráfico.

Pantone Color Institute es la unidad de negocio de Pantone encargada de destacar los principales colores de la pasarela, seleccionar el color del año, pronosticar las tendencias globales y asesorar a las empresas en materia de color para el desarrollo de productos y la identidad visual de las marcas. De esta manera, y por medio del pronóstico de las tendencias de temporada, utilizan la psicología del color y asesoran sobre los colores, e incluso se asocian con marcas globales para aprovechar la emoción del color en su estrategia de diseño.

Hace ya unos años que el anuncio del color del año dejó de ser un comunicado de prensa al uso para convertirse en todo un evento social. En esta ocasión, el Instituto Pantone colaboró con Artechouse para crear una experiencia digital inmersiva con el color Very Peri como protagonista. El espacio situado en una sala de calderas centenaria en Nueva York, debajo del Chelsea Market, sirvió como telón de fondo para la instalación de arte que materializaba el anuncio de Pantone.

Lady Gaga en el estreno de 'House of Gucci'.

Ultra violet o iris

Según los expertos de Pantone, el color propuesto para este año que acaba de comenzar es "una nueva perspectiva dentro de la familiar y querida familia del azul", y no debe confundirse con los anteriores colores púrpuras de otros años, como el Ultra Violet (elegido para 2018) y el Iris (2008).

Este innovador color azulado es según Pantone "el más alegre y cálido de todos los azules e introduce en él una creativa y novedosa mezcla. Para combinarlo la casa propone tonos como el beige, el verde helecho, o, en la búsqueda de contraste, el rosa palo, el granate o el naranja salmón". Desde luego, habrá quienes sigan estos consejos.

En la moda

Quizá esta tonalidad te sea familiar, ya que algunas marcas se han adelantado a lanzar prendas y accesorios de ese color, además de que famosas como Lady Gaga, Camila Cabello y Anya Taylor-Joy lo han llevado en algunas alfombras rojas.



Varias casas de moda ya han utilizado esta tonalidad, o una muy parecida, en diferentes ocasiones, como Tory Burch, Saint Laurent, Calvin Luo, Laura Biagiotti y Undercover. Incluso en 2016 ya se pudo ver este tono en un desfile de Moschino.



Además, sobre la pasarela ya ha sido el gran protagonista de colecciones enteras, como la de Valentino haute couture otoño 2021 y primavera-verano 2022, la de Thom Browne primavera 2022, la de Alexis Mabille haute couture otoño 2021, la de Gucci primavera 2022 o la de Alberta Ferretti primavera 2022.



En este 2002 es el propio Instituto Pantone el que nos propone cuatro paletas cromáticas diferentes que son, en todo caso, opciones ganadoras. La más sencilla, y tal vez la más compatible con el día a día, es combinarlo con tonalidades discretas y neutras que todos podemos tener en el armario, como el negro o el blanco roto. En la parte de las opciones más atrevidas están mezclar el Very Peri con tonos naturales como el verde; atreverse con el rosa vivo, o estabilizarlo con colores complementarios.