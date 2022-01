El estilo de... Juan Avellaneda

¿Quién es?

¿Tiene estilista?

¿Cómo es su estilo?

¿Por qué ahora habla todo el mundo de él?

¿Su mejor 'look'?

¿Y para el día?

Vida personal

Su prenda fetiche

nació en Barcelona en 1982. Aunque sus padres eran editores, él estudió Administración de Negocios en la Universidad Abierta de Cataluña y Management Creativo en el London College of Fashion. Poco tiempo después lanzó su propia línea de moda, Avellaneda, siendo reconocido como uno de los mejores sastres del Estado español.En su cartera de clientes destacan nombres como el interiorista, el exduque de. A pesar de que su labor se centra en el terreno masculino, hay mujeres que aprecian la sofisticación de sus trajes de chaqueta y lucen sus prendas, lo que le ha animado a sacar una línea femenina. Entre sus clientas están la modelo Nieves Álvarez y Nuria González. Además, el diseñador ha conquistado las pasarelas internacionales mostrando sus propuestas en la prestigiosa Semana de la Moda Masculina de París.Él es el estilista. Las mejores celebrities se han dejado asesorar por él, e incluso ha publicado un libro titulado Poténciate en el que destaca que "tanto hombres como mujeres debemos ser sinceros delante del espejo para no ponernos cosas que nos gustan mucho pero que nos quedan fatal. En el libro describo los diferentes tipos de siluetas y cómo sacarles el máximo partido dentro de nuestro estilo personal".Es la quinta esencia del dandismo, y sus creaciones van orientadas en ese sentido. El diseñador, que ha probado suerte con éxito en la televisión, destaca por su estilo exquisito con toques mediterráneos. Tanto sus diseños como su forma de vestir invitan a todo el que los luce a disfrutar de la vida. Emplea elementos como el pantalón blanco, las camisas remangadas, accesorios variados (relojes, anillos...) o la combinación de estampados para conseguir una impronta personal llena de vitalidad.Porque es un incondicional de las más exclusivas fiestas y está en todos los saraos y photocalls. Es icono de estilo, estilista de famosos, íntimo de Tamara Falcó y se ganó a los televidentes como coach y jurado en Cámbiame (Tele 5) y en Masterchef Celebrity 4 (TVE1).El look de su propia firma que lució recientemente en la alfombra roja de la gala contra el sida People in Red 2019, celebrada el pasado 18 de noviembre (en la imagen).En su vestidor atesora prendas y complementos que van más allá de las piezas que crea para su marca. Entre sus favoritas están los pantalones vaqueros de pescadores (si son de Loewe, mejor), los pañuelos de seda de Hermès, el reloj Vasco da Gama de Montblanc o los mocasines de diferentes modelos, siempre con un color o toque originales.Acaba de anunciar que se casa en 2022 con Sergio Corbera, su pareja desde hace más de una década. Extremadamente discreto con su vida íntima, llevó muy mal que saliera a la luz hace años su relación con el ya exministro Màxim Huerta. "Soy diseñador, me ha costado mucho llegar al lugar donde estoy, lo he hecho con mi esfuerzo y no quiero que se intoxique mi trabajo. No me hace ninguna gracia que me pregunten estas cosas, sean ciertas o no. No quiero entrar en la faceta del corazón, no me siento cómodo", aseguró tajante.El traje es su prenda fetiche, siempre marcando la silueta, y en ocasiones con un toque divertido.