Zapatillas blancas los 365 días del año

All Star, uno de los modelos más vendidos en el mundo.

¿Quién no tiene un par de zapatillas blancas en su guardarropa?

Si Levi 's es una de las marcas referentes en pantalones vaqueros, Converse es otra de las más buscada en el sector del calzado, y concretamente en el deportivo, desde que nació en Massachussets en el año 1908, creada por Marquis Mills Converse. Tanto es así que ha logrado vender más de mil millones de pares de su modelo All Star en el mundo, desde que este fue creado en 1917. Sus clásicas zapatillas de lona y suela de goma se han convertido en iconos intergeneracionales logrando una seña de identidad firme y reconocible, especialmente con otro de sus modelos estrella: Chuck Taylor All Star, que desde la marca describen como "el calzado más legendario y representativo de todos los tiempos." Esta edición rara vez baja de los 65 euros si la queremos comprar en tiendas físicas.

Otra marca líder en este sector (aunque con menos recorrido histórico) es Veja, nacida en 2004 con el objetivo de integrar una fuerte responsabilidad social en la empresa. Esto lo consiguen sus fundadores, Sébastien Kopp y François-Ghislain Morillion, produciendo sus zapatillas con materiales sostenibles como el algodón agroecológico, orgánico o el tejido B-mesh (obtenido a partir de botellas de plástico recicladas) junto con cooperativas de Brasil, permitiendo así que sus suelas estén fabricadas principalmente con caucho amazónico natural. Además, Veja centraliza la logística de la empresa en Francia, con la ayuda de la asociación de reinserción laboral Atelier Sans Frontière.

Esto hace que modelos como las inconfundibles V12 de Veja que combinan un diseño elegante, atemporal y minimalista de máxima tendencia en sus zapatillas veganas alcancen precios que oscilan entre los 120 y los 130 euros, y a pesar de ello las veamos pisando las calles en cualquier momento y lugar.

Zapatillas blancas con vaqueros.

El éxito de marcas como las descritas anteriormente viene dado principalmente por su trayectoria empresarial, pero además y desde hace varios años ya, surgió el boom deportivo y este tipo de calzado se dejó de utilizar únicamente para hacer deporte y pasear. Hoy en día podemos comprobar que las zapatillas blancas o white sneakers son un must have (prendas básicas de fondo de armario). Este complemento es una apuesta segura para completar cualquier estilismo, complementando looks que incluyen desde vaqueros hasta trajes sastre pasando por vestidos, independientemente del estilo, evento o profesión de quien las calce.

Convertidas en común denominador social que no entiende de género o edad, desde 2019 el interés en las zapatillas deportivas ha aumentado un 229%. En 2020 las personas de entre 25 y 34 años eran las más interesadas en este producto y ahora esta franja de edad se sitúa entre los 45 y los 54 años, según un estudio realizado por idéalo, portal comparador de precios y ofertas online.

Se han transformado en el equivalente a los tacones del siglo XXI y cualquier otro calzado incómodo que no permita una buena movilidad, diciendo adiós al dolor de pies y hola a la practicidad, y si no que se lo pregunten a Hailey Baldwin que lució el modelo Nike Air Force 1 para poder disfrutar y bailar al máximo el día de su boda con Justin Bieber ya en 2019.