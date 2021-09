Bad Gyal debuta como modelo de la mano de Andres Sarda

Bad Gyal abrió los desfiles de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid de la mano de Andres Sarda, en un desfile que la artista también clausuró y que aprovechó para mostrar su carácter polifacético y su relación con la moda. "Me flipa la moda, me encanta involucrarme a full en todo lo que hago".

"Me he sentido muy a gusto, muy yo, y sobretodo muy fuera de mi zona de confort. Hacer cosas diferentes es algo que me mola", dijo Bad Gyal tras bajarse de la pasarela de Andres Sarda, en la que con el arrojo que la caracteriza fue la encargada de abrir y cerrar el primer desfile dentro del calendario oficial de la pasarela.

Ataviada en lencería, zancos y un kimono mini de inspiración japonesa en tonalidades rojas y doradas, la artista inauguró el desfile Oriental Dream de la firma lencera Andres Sarda, siguiendo la estela de otros rostros conocidos como Bimba Bosé, Victoria Abril o Rossy de Palma, entre otros.

Con en lanzamiento de su tema Fiebre en 2016, Alba Farelo (Vilasar del Mar, 1997), más conocida como Bad Gyal, catapultó su carrera en la música, hasta hacerse un hueco y ganarse el apodo popular de la reina del dancehall en conciertos en los que sus letras atrevidas y sus bailes de twerk copan las redes sociales.

Cinco años después su carrera no ha parado de crecer. Y es que además de ser un emblema en la música actual lo es también estéticamente. Su coleta alta y tirante, su delineador y lápiz de ojos definido y sus estilismos la han convertido también en un referente de estilo ráchet, estética urbana ligada a la subcultura del trap y los nuevos géneros musicales que abandera.

Bad Gyal reconoció que "adora" la moda, y la colección llega de la mano de Andres Sarda al tener una costurera en común con el equipo de lencería, con quien trabaja en sus proyectos. "Siempre le digo los diseños que quiero, hacemos muy buen equipo", explicó ayer jueves.