El estilo de... Kate Moss

¿Quién es ella?

Katherine Ann Moss pronto se dio a conocer como Kate Moss. Nació en Londres el 16 de enero de 1974 y comenzó muy jovencita en el mundo de la moda, con 16 años, pero su gran explosión fue en 1993, cuando su entonces novio, el fotógrafo Mario Sorrenti, la retrató en la icónica campaña del perfume Obsession de Calvin Klein. Siempre fue diferente y única, ya que en los 90, cuando reinaban las modelos de imponentes curvas como Claudia Schiffer, Naomi Campbell o Cindy Crawford, una jovencita de solo 1,70 metros de estatura, rostro aniñado y aspecto andrógino, arrasaba en las campañas y en las pasarelas. Desde aquellas fotos para Calvin Klein su carrera fue imparable, tal vez demasiado rápida. En 2005, debido a sus problemas con las drogas, estuvo en la cuerda floja. Perdió muchas campañas importantes, pero como el ave fénix, resurgió con más fuerza todavía.



Hoy, con 46 años cumplidos, sigue siendo un icono de estilo y una de las tops más destacadas de todos los tiempos. Es cierto que Kate Moss ha dejado ya las pasarelas (la última vez que se subió a una fue el año pasado para despedir a su amigo Kim Jones, de Louis Vuitton), pero sigue protagonizando campañas importantes, como la de Stella McCartney, que comparte con Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford.



¿Por qué ahora habla todo el mundo de ella?



Porque más de tres décadas después de que comenzara su meteórica carrera en el mundo de la moda, las grandes marcas siguen apostando por ella, por su estilo y por su nombre para promocionar sus creaciones. Ahora la modelo se ha reinventado por enésima vez y vuelve como diseñadora de joyas. En esta ocasión de la mano de Messika.





En 2002 nació en Londres su única hija,, que hoy se dedica también al mundo de la moda. El padre de su hija es Jefferson Hack. Entre sus ex novios se incluyen nombres conocidos, alguno de ellos no por su buena fama, como el músico británico. Se separaron en julio de 2007, tras dos años de turbulenta relación que dio demasiados titulares. El 1 de julio de 2011 Kate Moss contrajo matrimonio con, guitarrista de The Kills, del cual se separó amistosamente en el verano de 2015, y un año más tarde firmaron el divorcio oficial. Después empezó a salir con Nikolai von Bismarck, su pareja actual.Esa pregunta no tiene cabida en esta página€ ¡ella es la estilista con la que todas las estrellas sueñan!Se le podría nombrar como la gran embajadora mundial de los pitillos negros, las blusas vaporosas y los botines con tacón, con los que ha sembrado un estilo imitado alrededor del mundo. Y ojo, porque solo ella consigue el look del momento antes que nadie. El resto de las it girls van detrás de ella. A lo largo de estos 30 años que lleva en el mundo de la moda, Kate no ha tenido que seguir la moda: la moda le ha seguido a ella.de numerosas colecciones de los grandes diseñadores, muchos de ellos grandes amigos suyos.Nadie tenía claro que el estampado de leopardo había vuelto hasta que lo llevó ella. En ese momento se dio el pistoletazo de salida para que todas las seguidoras de tendencias del mundo corrieran a hacerse con su abrigo o chaqueta. Llevarla con el mismo estilo que ella€ ya es otra historia. En cuanto a su mejor look, tiene muchísimos. Uno de ellos es el que luce en esta imagen,con un Tyrannosaurus rex estampado que convirtió en viral.La modelo se define por un espíritu rebelde que ha trasladado a su forma de vestir, siempre rockera. Pantalones pitillo, camisetas básicas, prendas de cuero y de animal print son algunos de sus básicos que permanecen ajenos a los vaivenes de las tendencias.Pitillos y tacones: look infalible.