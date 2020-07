¿Quién es ella?

No, no se llama Lola Trujillo, por mucho que la confundan con su personaje en la serie La que se avecina. Ella se llama Macarena Gómez Traseira, es actriz y nació en Córdoba en 1978. Es hija de padres leoneses, médicos de profesión, y sobrina-nieta del escritor Antonio Pereira. Estudió uno de los cursos de bachillerato en Estados Unidos y luego viajó a Londres para estudiar Arte Dramático durante tres años. Se hizo popular después de interpretar a una drogadicta en la miniserie para televisión Padre Coraje, y en el año 2007 comenzó a trabajar en la serie de Telecinco La que se avecina, que le ha dado una gran popularidad. Este trabajo lo ha compaginado en los últimos años con obras de teatro y diferentes películas.

¿Por qué ahora habla todo el mundo de ella?

Porque ella y su marido, el llamativo Aldo Comas, se han convertido en una de las parejas fashion más admiradas, seguidas y queridas del actual panorama estatal.

Vida personal

Durante algún tiempo fue pareja del director de cine Jaume Balagueró, pero una vez rota la relación, el 6 de marzo de 2013 contrajo matrimonio con el instructor de vuelo Aldo Comas. El 3 de abril de 2015 nació su hijo Dante.

¿Tiene estilista?

Ella ha declarado en varias ocasiones que tiene en casa al mejor de los estilistas, ya que es conocida la pasión de su marido por la moda. De hecho, él, famoso por arriesgar y por tener buen gusto, le asesora en muchas ocasiones ayudado por profesionales de la talla de Sofía Stein o David García Miras.

¿Cómo es su estilo?

El estilo de Macarena Gómez es desde hace años uno de los más seguidos, sobre todo porque apuesta por prendas vanguardistas, diferentes, rompedoras y con un toque divertido, con las que consigue deslumbrar. Y es que estamos demasiado acostumbrados a que los estilismos de alfombra roja se piensen a base de diseños clásicos, monocromáticos y neutros a los que, como mucho, se les da un toque de magia con joyas o algún complemento llamativo. Pues bien, el estilo de Macarena es todo lo contrario. Ella arriesga y prefiere alejarse del minimalismo y apostar por siluetas imposibles, por estampados recargados y detalles barrocos.

¿Su mejor 'look'?

En los últimos premios Goya, Macarena eligió un vestido de lentejuelas tornasolado con abertura lateral y espalda descubierta, que suponía un adelanto de la colección Opium (Otoño-Invierno 2020) que Teresa Helbig todavía no había presentado la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Ver a Macarena en un photocall es todo un espectáculo. "Yo, cuando hago uno, lo doy todo, porque bueno, creo que es un juego. Yo proporciono imagen y contenido a la prensa, y la prensa también me proporciona visibilidad", explica.

¿Y para el día a día?

Su armario para el día cotidiano está lleno de vestidos cortos, algunos de ellos heredados de su madre, y muchos de la diseñadora Teresa Helbig, su creadora de cabecera. También los blazer y los tops forman parte de sus básicos, a los que suma originales bolsos con un punto divertido, con los que busca dar un toque especial a cualquier estilismo, aunque sea para los looks de a diario. Eso sí, lo que no encontrarás en su armario son pantalones vaqueros, una prenda que no le gusta en absoluto.

Su prenda fetiche

Sin duda, los vestidos cortos.