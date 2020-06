En zapatillas: la comodidad marca tendencia

Las tendencias en calzado han evolucionado mucho en los últimos años. Nadie duda de que unos tacones estilizan, pero hoy en día prima la comodidad, y cada vez son más las mujeres que cuentan no solo con un par de zapatillas en su armario, sino con varios modelos con diferentes diseños y colores, para combinarlos con todo tipo de conjuntos. Si antes se reservaban para combinarlas con prendas informales como pitillos y jerséis con cierto aire sport, ahora no hay límites, y se ven tanto de día como de noche, ya sea para ir a trabajar o para un evento especial.



Esta primavera-verano las colecciones vienen cargadas de modelos nuevos, pero hay una serie de tendencias que destacan sobre las demás. Por un lado, los diseños más suaves, con líneas clásicas y tonos pastel son los más recomendados para quienes buscan combinaciones sencillas, no llamar la atención e invertir en diseños que encajen bien con esta época del año.



Por otro lado, hay una tendencia que puede dar un toque ácido al look a través de los colores neón, que se pueden aplicar bien en pequeñas dosis o que, por el contrario, cubren toda la zapatilla. Nadie duda de que serán las protagonistas.



Por último, al hablar de tendencias no podemos olvidar un modelo que lleva triunfando varias temporadas: las denominadas ugly sneakers, también conocidas como zapatillas feas. Todavía son muchos los que se preguntan por qué unas zapatillas de deporte con esas suelas gruesas de goma seducen a tanta gente. Pues bien, parte de la culpa la tiene Balenciaga, que en 2017 creó sus ya famosas zapatillas Triple S y a partir de ahí, modelos e influencers han hecho el resto: convertirlas en objeto de deseo para los bolsillos más pudientes.





Por supuesto, su colección se ha ido ampliando y renovando temporada tras temporada, y este año destacan los modelos en colores, cómo no, neón.Por suerte para los más fashionistas, este tipo de calzado también está presente en las, así que solo es cuestión de echar un vistazo y decidir si gustan o no.y no sabemos cuándo terminará el reinado de las zapatillas sobre cualquier otro calzado, mejor no esperar a última hora para sumarse y disfrutar de la comodidad de caminar con deportivas a cualquier hora del día.