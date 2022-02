Una señora que lleva 58 años conduciendo sin carnet llega en su coche a una entrevista en la tele

María Josefa, una señora gallega de 80 años, lleva nada menos que 58 años conduciendo sin ternet el carnet que le habilite para ello. Y nunca le ha importado, pese a haber sido detenida en dos ocasiones. Su historia resulta bastante curiosa y por ello han decidido entrevistarla este viernes en El Programa de Ana Rosa.

Después de 58 años saltándose las normas, la señora ha decidido no disimular y se ha presentado en Ferrol, donde había quedado con la reportera para ser entrevistada en directo, conduciendo su propio coche en el parking. La mujer ha afirmado que se sacó el carnet en 1963, pero que después le comunicaron que no tenía aprobada la parte teórica y que no podía conducir por sus problemas de corazón (padece una cardiopatía).

En el programa no cabían en su asombro y le han planteado si no pensaba que su imprudencia podía causar muertes, a lo que María Josefa, desde dentro del vehículo y agarrando el volante, ha asegurado que las personas pueden fallecer en cualquier sitio: "Hay gente que muere en un rincón o que le pasa cualquier cosa. Yo soy una española de pura cepa y nunca he hecho daño a nadie, al contrario. Necesito mi coche porque tengo las piernas malas y no puedo cargar ni coger peso".



Corpus Christi, Franco y Pedro Sánchez

Ni siquiera ha entrado en razón cuando le han dicho desde el programa que ella misma se estaba poniendo en peligro por sus problemas de corazón. Ha argumentado que no tiene ningún miedo porque está "protegida por Nuestro Señor" al haber nacido el día del Corpus Christi, además de estar segura de que no va a morir antes de cumplir 85 años.

María Josefa ha asegurado contundentemente que va a seguir conduciendo pese a que tiene pendiente un juicio por resistencia a la autoridad y, en un cambio de discurso sorprendente, ha afirmado que está dispuesta a "llegar hasta el rey para explicarle lo que está pasando con el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. Él me engañó con el no es no para llegar al poder. Pero no tiene honor ni vergüenza".

Cuando la presentadora del programa, Patricia Pardo, le ha indicado que "las normas están para cumplirlas", María Josefa se ha indignado. "No me haga enfadar. ¿Qué normas? No me hable de normas. Ahora ponen una y dentro de media hora cambian de idea. Normas había cuando vivía Franco, entonces él decía esto es así. Pero ahora no. Quizá con el rey Juan Carlos I, que también hubo 40 años de tranquilidad y de paz; pero ahora, esto es un no saber a qué atenerse. Porque esto es un desastre".