La Policía de Reino Unido busca a un ladrón y se hace viral por guapo

Para rato pensaba la Policía de West Yorkshire (norte de Inglaterra) la que se iba a liar cuando hace unos días lanzó en redes sociales un aviso en el que pedía colaboración ciudadana para encontrar a Jonathan Cahil.



Se trata de un ladrón de casas de 37 años que ha incumplido la libertad condicional tras salir de la cárcel y ahora se le busca para que regrese a prisión. Cahill estuvo entre rejas hasta el pasado mes de septiembre después de cumplir parte de una sentencia por robo.



Hasta ahí todo sería normal si no fuera porque la imagen de Jonathan se ha hecho viral, y no precisamente por sus delitos, sino por su belleza.



La Policía lo presentaba como "un hombre de constitución mediana y de 1,80 de altura", junto a una fotografía de su cara, lo que que ha motivado toda una ola de reacciones. Tanto en su página web como en Twitter, los agentes han recibido hasta 7.000 mensajes de ciudadanos, la mayoría mujeres, que, cautivadas por este amigo de lo ajeno, mostraban su determinación a encontrarlo incluso antes que la Policía. Así que, más que colaboración, con lo que se ha encontrado la Policía ha sido con una legión de defensoras del reo.







Can you help us to locate Jonathan Cahill, who has been recalled to prison?

He is 37 years old and is believed to be residing in the Wakefield area.

Please share our appeal below and contact us if you can help our officers to locate him. https://t.co/OliZVWYU7U pic.twitter.com/gbNJnla02F