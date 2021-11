Un polaco lleva 192 suspensos en el examen teórico de conducir

Sacarse el carnet de conducir puede ser un suplicio para las personas que no son muy hábiles conduciendo, no se aclaran con los test o les traicionan los nervios a la hora del examen. Quién no conoce a algún familiar o amigo que ha necesitado unos cuantos intentos para obtener el preciado documento... O que sigue en ello.

Aquellos que comienzan a desanimarse pensando en que nunca lo conseguirán o en el dinero que les están costando las sucesivas tentativas, pueden consolarse pensando en que hay un señor polaco, de 50 años, que lleva 192 intentos para sacarse el carnet de conducir en los últimos 17 años y que aún no lo ha conseguido. Y lo peor es que todavía no se ha puesto al volante porque los casi 200 suspensos son en el examen teórico.

Es cierto que no debe de ser fácil superar el examen en Polonia, porque los datos dicen que sólo la mitad de los aspirantes que se presentan a cada examen teórico aprueban (y el 40% en el práctico), pero la buena noticia para este señor anónimo es que las tasas son mucho más baratas que en España, porque los 192 intentos sólo le han supuesto 1.300 euros en total.

Al parecer aún no se ha rendido, porque además no hay límite máximo de veces que una persona se puede presentar, con lo que podrá sumar más intentos y quizá superar los 200. Eso sí, aún quedará lejísimos de la persona que ostenta el Récord Guinness: una mujer surcoreana fracasó 950 veces antes de darse por vencida en 2009. No lo consiguió, pero intentarlo casi mil veces también tiene su mérito.