Mapaches asaltan a periodistas en un jardín de la Casa Blanca

Cuatro mapaches persiguieron a un fotógrafo y un reportero que trabajaban este lunes en el jardín norte de la Casa Blanca. Los animales agarraron de la pierna del pantalón al primero y posteriormente el segundo, que los consiguió espantar.





Strong Pawnee vibes at White House this morning as a raccoon attacked multiple news crews on North Lawn. ?? allegedly grabbed pant leg of a photographer & then a corespondent before being fended off. (WH ???? ?? pictured here in more peaceful times.) pic.twitter.com/o5VbTUHxBR