Una alpaca aparece por sorpresa en un partido de fútbol.

Un partido de fútbol disputado este sábado en el condado de Yorkshire del Oeste (Reino Unido), estuvo suspendido durante 20 minutos porque una alpaca invadió el terreno de juego, publica Sky News.





Crazy scenes ?@CarltonAthletic? vs ?@ilkleytown? today. ?@JoeGarsideLUFC? drops his shoulder and leaves Alpaca for dead. pic.twitter.com/a8GVphyycF