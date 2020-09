Una boda sin invitados se vuelve un éxito gracias a 48 asistentes de cartón

Romanee y Sam Rondeau-Smith planeaban casarse en julio, pero tuvieron que suspender la boda debido a la cuarentena por el coronavirus. Entonces, la pareja decidió celebrarla un mes después, a pesar de que las restricciones todavía prohibían las reuniones en grandes grupos. Los novios tuvieron que contentarse con la posibilidad de invitar a solo 14 personas, mientras que en sus planes originales estaba tener una gran fiesta para 100 personas. Sin embargo, Romanee y Sam encontraron una buena salida de la situación, siguiendo la idea de una de las invitadas. "Una de mis amigas vive en Nashville y no podía asistir al casamiento, por eso propuso en broma enviarnos su foto de cartón a tamaño real. Y pensamos, ¿por qué no hacerlo con nuestros invitados?", contó Romanee al diario Metro. La idea le encantó a la organizadora de la boda, que encargó 48 figuras de cartón para reemplazar a los invitados que no pudieron asistir. El plan fue un gran éxito y, gracias a ello, los recién casados pudieron sacarse divertidas fotos con todos sus familiares y amigos. Finalmente la pareja contó con 48 invitados de cartón más, a parte de los 14 asistententes presenciales. Además, los novios decidieron retransmitir la ceremonia de manera on line para hacer a todos sus seres queridos partícipes de su gran día. "Fue perfecto. No estuvimos decepcionados para nada. Estoy segura de que en algún momento haremos una gran fiesta", concluyó Romanee.