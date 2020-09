Una surfista doma una monstruosa ola y rompe un récord mundial

La surfista brasileña Maya Gabeira inscribió nuevamente su nombre en el Libro Guinness de los récords al batir su propia plusmarca surcando una ola de 22,4 metros durante la competición XXL Biggest Wave, celebrada el pasado 11 de febrero en Praia do Norte, en la ciudad portuguesa de Nazaré, informó el pasado jueves la World Surf League al anunciar a los ganadores.





Brazilian surfer Maya Gabeira rode a 73.5-foot wave in Praia do Norte, Portugal, beating her previous own world record for the largest wave surfed by a woman. https://t.co/01QfDnRDKl