El puente de Golden Gate emite un misterioso canto tras su renovación

san francisco – Varias grabaciones realizadas en los últimos días en los alrededores del puente de Golden Gate, en la bahía de San Francisco (California, EE.UU.), revelan un curioso sonido que proviene de la obra de ingeniería, en la que hace poco se han realizado tareas de renovación. En los vídeos filmados en el lugar y compartidos a través de las redes sociales se aprecia un tono agudo que se llega a distinguir incluso a varios kilómetros del puente. Los vecinos de la zona aseguran que jamás habían escuchado un ruido así en los 83 años de historia de la icónica estructura. Según explican numerosos medios locales, el curioso efecto es producto de la instalación de una barandilla protectora en el puente.





The Golden Gate Bridge now makes music. You can hear this whistle all over the city pic.twitter.com/W1V9Dw4sXb