Recibe una carta de su hermano enviada en la Guerra de Vietnam

EE.UU. Una mujer del estado norteamericano de Indiana ha recibido en su casa con 52 años de retraso una carta enviada por su hermano mientras combatía en la Guerra de Vietnam. Janice Tucker recibió en su domicilio de Vernon (Indiana, EE.UU.) una misiva enviada por su hermano William Lone en 1968 mientras participaba en la Guerra de Vietnam. "Llamé a mi hermano, que vive en Carolina del Sur, le leí la carta, y me dijo que recordaba haberla escrito", comentó Tucker a WHAS-TV.



Sin embargo, Lone le advirtió a su hermana que el sobre no era el mismo que había utilizado en combate y que había entregado a otro soldado para que lo enviara. "Por qué me ha llegado ahora la carta es todo un misterio", continuó Tucker. "Que sea otro sobre indica que alguien encontró la carta y la reenvió a mi dirección actual". Según Tucker, en el sobre no había matasellos que indicaran el recorrido del mismo. "Agradezco a quien haya encontrado la carta y me la haya hecho llegar, pero sobretodo doy las gracias a mi hermano por lo bueno que ha sido durante toda su vida, esta carta solo me hace sentirme orgullosa de él", dijo.