Un sacerdote utiliza una pistola de agua para bendecir a distancia

EEUU. Tim Pelc, un sacerdote de Detroit (Michigan, EE.UU.), ha causado furor en la red al viralizarse fotos de la pasada Pascua en las que aparece usando una pistola de agua para bendecir alimentos pascuales de sus feligreses. En las imágenes se ve a Pelc, con guantes y mascarilla, parado en los escalones de su parroquia mientras usa la pistola para rociar agua bendita sobre las canastas que le acercan conductores desde sus coches.





A Michigan priest, Father Tim Pelc, was pictured on Easter weekend making quite the adjustment to adhere to social distancing guidelines. https://t.co/dwfVeKtwGy