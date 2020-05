Dos ladrones utilizan sandías en la cabeza para robar en una tienda

EE.UU. - Un par de ladrones fueron fotografiados con cáscaras de sandía en sus cabezas mientras robaban en unos grandes almacenes del estado de Virginia (EE.UU.) en el que se habían colado en plen estado de alarma decretado en el país, informó la Policía norteamericana en un mensaje publicado en su página de Facebook. Los cacos fueron grabados llegando a los almacenes Sheetz a bordo de una camioneta Toyota de color negro con las cáscaras de sandía cubriéndoles la cabeza y con unos agujeros hechos a la altura de los ojos para poder ver. Ambos ladrones quedaron detenidos y a la espera de pasar a disposición judicial.





A different kind of MELON-choly without the seeds ??



The #Louisa Police Department made an arrest in a case where two people stole from a Sheetz while wearing hollowed-out watermelon rinds on their heads.https://t.co/8GP5z01Id7 pic.twitter.com/B5Bk0Nfu01