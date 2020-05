Apuesta a los mismos números de la lotería y gana por segunda vez

EEUU. Shanika Miller, de la ciudad de Durham (Carolina del Norte, EEUU) ganó a lotería Powerball un premio de 2 millones de dólares jugando a los mismos números que hace tres años ya le trajeron suerte, comentó la mujer a medios locales. Miller apuesta siempre a una combinación formada por las fechas de cumpleaños de sus hijos y de su edad. Con estos mismos números, en 2017 obtuvo un premio de 50.000 dólares en la Powerball. Admite que cuando la plataforma digital le envió un mensaje informándole del premio ganado, no podía creérselo. "Me desperté sobre las 6, lo vi y me puse a llorar. Me dije que no puede ser verdad, lo comprobaba, y comprobaba, y comprobaba", confiesa Miller. Las cinco cifras de su billete de 3 dólares (elegibles entre números del 1 a 69), coincidieron todas con las cinco del premio, lo que representa una probabilidad de uno por 11.600 millones. Después de pagar los impuestos estatales y federales, la estadounidense recibió 1,4 millones de dólares. Lo primero que asegura que hará será comprar un coche para su hijo, encontrar una casa para su familia y pagar todas sus deudas, comentó la mujer.