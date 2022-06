Ana Peleteiro confiesa que su expareja abusó sexualmente de ella

Ana Peleteiro ha revelado un drama que vivió hace unos años, cuando no era tan conocida como ahora. Lo ha hecho en el programa Las uñas, que se emite en Atresplayer Premium y precisamente gracias al cual se dio cuenta de que su expareja abusaba sexualmente de ella. "Me reflejé muchísimo en una de las entrevistadas, me di cuenta de que yo había sufrido abuso sexual por una expareja", reconoce.



La coruñesa, medallista olímpica en triple salto en Tokio, admite que fue viendo uno de los episodios del espacio presentado por Sindy Takanashi cuando saltaron las alarmas en su cabeza. "Estaba entrenando en Portugal, viendo esa entrevista y de repente me eché a llorar", afirma. Su pareja le preguntó qué le pasaba y ella le respondió. "Es que esto que está contando esta chica lo he vivido yo y no sabía que era abuso sexual".





??"Me di cuenta de que yo había sufrido abuso sexual por una ex pareja"



??Descubre la entrevista completa de @apeleteirob en #ATRESplayerPREMIUM. pic.twitter.com/NpzqYjONnN — ATRESplayer (@ATRESplayer) June 20, 2022

A partir de entonces fue más consciente de lo que había vivido al lado de esa persona.pero darte cuenta de que la persona con la que has convivido te ha hecho eso es heavy. Me afectó bastante, en mi vida fue un choque de realidad que flipas", se sincera.La saltadora gallega, de 26 años no tuvo una juventud fácil. Ya era público que fue adoptada nada más nacer, pero Peleteiro no ha tenido problema en explicar en Las uñas"Mi historia es heavy: a mí mis padres me adoptaron a los dos días de nacer.y que por eso mis padres me habían adoptado. En 2016 le digo a mi madre: '¿De qué murió mi madre, por el parto?'. Y me dice: '¿Pero qué dices?dio a luz en casa ella sola y te llevó a un centro de menores en Coruña'. La única información que dio fue que no quería que nadie de su familia te adoptase y que tenías una hermana".Conocer esa información tantos años después le provocó también cierta inestabilidad emocional.en ese momento. Lo llevé muy mal, pensaba: al final soy adoptada porque me abandonaron".La vida sonríe ahora a Ana Peleteiro, quey convive feliz con su pareja, Benjamin Campaoré, con la que comparte vida y pasión por un atletismo que va a abandonar durante unos meses por su maternidad pero en el que se pone como objetivo llegar a tope a los Juegos Olímpicos de París 2024.