Jaime Peñafiel: "Será pedantería, pero hablo alto y claro porque soy viejo y rico"

Tiene una vitalidad que deja con la boca abierta. Le falta una semana para cumplir 90 años y habla a través de su libro Alto y claro. Se ha codeado con reyes, marqueses, condes y demás aristócratas. Defiende a capa y espada a Juan Carlos I, disculpa sus infidelidades y dice que eso solo le importa a su mujer, pero entra de lleno en la vida privada de la reina Letizia antes de su matrimonio con Felipe VI sin ningún rubor. Ella y Jaime Alfonsín, jefe de la Casa Real, son los principales objetivos de sus reproches. No se corta y en esta entrevista tacha al actual rey español y al presidente Sánchez de miserables. Al primero también le califica de mal hijo.

¿Siempre ha hablado alto y claro, Jaime Peñafiel?

Casi siempre. Cuando no me lo han permitido, me he ido a otro sitio. Cuando uno llega a esta edad y habiendo trabajado 70 años seguidos, sin un solo día de descanso, tiene derecho a que se le respete lo que diga.

Ya. Pero a veces decirlo todo, todo€

Digo lo que pienso y lo que considero que puedo decir. Tengo mucha libertad, posiblemente me la he ganado a pulso. Quizá sea una pedantería, pero hablo alto y claro porque soy viejo y rico. Eso lo dije en una emisora muy importante en la que vi que había cierto complot hacia mí.

¡Vaya!

Eso dije y se acojonaron. Creo que tengo la edad suficiente para haber ejercido la profesión con total libertad. Digo lo que pienso con todo el respeto, soy una persona muy educada, nunca ataco y nunca traspaso límites. Lo que callo, lo callaré siempre, y lo que puedo decir lo diré siempre.

En este libro promete contar secretos que nunca ha dicho.

Se desvelan muchas conductas que estaban ocultas. Es que la prensa española es muy cortesana.

Perdone, pero usted ha escrito mucho sobre la corte española y también sobre otros reinos europeos. ¿Eso no es periodismo cortesano?

Sí he escrito sobre la realeza, pero no de una forma cortesana. Me avergüenzo cuando oigo y leo a algunos periodistas, alguno incluso de mi propio periódico (El Mundo). Hay que hablar alto y claro. Las cosas que puedo decir las digo y me parece que Felipe es un miserable.

¿Se refiere a Felipe VI?

Sí. Y un mal hijo. Él echó a su padre de casa, algo anticonstitucional. La Constitución no permite que a ningún ciudadano se le pueda echar. Y ahora no saben qué hacer. Ellos mismos se han metido en un bucle terrible€ Que Juan Carlos venga cuando le salga de las narices y que vaya a su casa, a la Zarzuela, porque ha sido su casa durante cuarenta años. Su hijo está mediatizado por su mujer, Letizia, y por el jefe de su Casa, Jaime Alfonsín. Y está presionado por Sánchez que es quien manda en la Zarzuela.

Dicen que el rey emérito quiere arreglar las cosas con la leal Sofía.

Bah, bah€ Cada periodista tiene sus fuentes. Las mías no son esas. No va a su casa porque su hijo no se lo permite. Lo que ha sucedido en Abu Dabi estos días ha sido impresionante, es una vergüenza para la propia familia. Letizia ha destruido a la familia y Felipe está en brazos de ese miserable que es Sánchez. Cree que así salva la situación pero no la salva. Sánchez no va contra él, va contra la monarquía porque el día de mañana quiere ser Jefe de Estado.

Dice usted que al emérito le echó su hijo, pero a lo mejor se fue él voluntariamente para€

Eso es mentira, totalmente mentira. Le hicieron firmar una carta redactada en Moncloa y Zarzuela, en la que decía: Me fui para no dañarte€ Te voy a contar cómo fue. Felipe llamó a su padre al despacho, allí estaba Alfonsín, y le dijo: El jefe de la Casa quiere decirte algo. Y Jaime Alfonsín, con todo su cinismo, le dijo: Señor, en nombre de la vicepresidenta del Gobierno –entonces era Carmen Calvo– tenéis que abandonar esta Casa y este país. Así fue exactamente. Él no se fue porque quiso.

Defiende mucho a Juan Carlos I y usted ha dicho que no es monárquico y que tampoco le gusta la monarquía como institución.

No, no lo soy. He sido juancarlista durante toda mi vida por el afecto y respeto que tengo a Juan Carlos I. No soy monárquico, pero ante una República presidida por Sánchez y una monarquía incluso presidida por ese pobre hombre que se llama Felipe VI, prefiero a Felipe VI.

¿Qué le ha hecho a usted la reina Letizia para que le tenga tanta manía?

No. Perdón, no le tengo manía€

Ah, ¿no?

No tengo manía a nadie. Me puedo permitir el lujo de no tener manía ni a Letizia ni a nadie. Felipe se casó con quien quiso, pero no con quien debía. Yo le pregunté al director del CNI de entonces: ¿No te pidieron que investigarás a Letizia? Me dijo que no. Si se hubiera investigado, seguro que se hubieran dado cuenta que no era la persona adecuada.

¿Por qué no era la persona adecuada? Es mucho decir, cuando un matrimonio es una cuestión muy personal.

En este caso no lo es todo. Cuando Felipe le dijo a su padre que se iba a casar, este le respondió: Fantástico. ¿Con quién? Con esa chica de la televisión, dijo Felipe. El rey le contestó que muy bien, que era muy bonita, y entonces el hijo le dijo que solo había un problema, que estaba divorciada.

¿Y?

Don Juan Carlos montó en cólera. Entonces el divorcio no había entrado en la casa real.

Pues ahora no se privan. Incluso él le pidió el divorcio a su mujer, al menos eso cuentan las crónicas reales.

Sí ahora está divorciada Elena, la consorte del rey, Letizia, y ahora lo estará Cristina.

Letizia estuvo divorciada, ahora está casada.

Lo de divorciada era lo menos que tenía. Si se hubiera investigado habrían encontrado más cosas y seguramente no se hubiera autorizado la boda. Había abortado, había tenido amores, había posado en topless en Guadalajara (México)... y cuando uno sabe todo eso.

Todo eso es vida privada de una persona.

Y yo soy muy respetuoso, pero no era la persona adecuada. Después, Felipe, que es buena persona aunque un pobre hombre, se ha entregado tan de lleno que es ella la que va marcando la pauta. Vive con ese culto al cuerpo, con esa agresividad en la mirada, con ese dirigir la vida de sus hijas€ No es la persona adecuada y, sobre todo, yo se muchas cosas que me callo.

¿Reinará la infanta Leonor?

Hablar del futuro es peligroso y muy delicado, pero creo que no. La monarquía es un sistema medieval que ha llegado al siglo XXI. Además, Felipe es todavía joven, le pueden quedar como rey 20 años. ¿Crees que dentro de 20 años habrá monarquías en el mundo? Posiblemente no. No quiero apostar nada. Creo que la nena está muy bien en Gran Bretaña, alejada de su madre, de su influencia. ¿Te acuerdas del incidente de la catedral, de lo que ocurrió en Mallorca?

Y quién no.

Letizia, sin venir a cuento, arremetió contra doña Sofía de una manera desvergonzada. ¿Qué pasó? Es un sentimiento que ella tiene contra doña Sofía, que tampoco es un ejemplo. Debió haberse divorciado hace tiempo, ha soportado muchas humillaciones y muchos engaños. Don Juan Carlos no ha sido un buen marido y el suyo no ha sido un matrimonio por amor. Fue un matrimonio que arregló la reina Federica, la madre de ella, que era la celestina de Europa. ¿Leonor futura reina? Yo no lo veo. Pero a la edad que tengo, no es mi problema. No voy a vivir 20 años más. En junio entro en mi última década. Estoy feliz con los años que tengo, no me preocupa la muerte. Ya no puedo hacer futuro para nadie, ni siquiera con mi propia vida.

¿Cómo es posible que defienda a Juan Carlos I, una persona que no ha ocultado sus infidelidades y con una leyenda muy oscura sobre su fortuna y su patrimonio?

En una entrevista que le hice a la reina Victoria Eugenia, hablando de su marido Alfonso XIII, que le había arruinado la vida, me dijo: Igual que mi nieto, Juan Carlos, son genéticamente Borbones. Pero todo esto entra dentro de su vida íntima. Lo que sí que a la gente le ha podido doler más es el tema del dinero. El dinero que cobró del rey de Arabia Saudita fue un regalo y los regalos no son delito, lo que es delito es no declararlo. Las comisiones las pagan los empresarios por los negocios que Juan Carlos les ha buscado, pero tampoco es un delito; repito que delito es no declararlo. El tema del dinero es muy delicado, pero el tema de las infidelidades solo le afecta a doña Sofía, que no ha tenido la dignidad de divorciarse. Pasear por toda España su infidelidad y su tragedia no es un buen ejemplo.

También es Borbón Felipe VI. ¿Le parece que tiene pinta de infiel?

Eso no. Ni se le ocurriría. Hay una diferencia en este caso a favor de Letizia, soy bastante objetivo, ella no se lo permitiría. En ese sentido, creo que tiene más integridad que doña Sofía, más carácter y autoridad. Alguna compañera mía ha dicho que se aman mucho, que quieren hacer las paces, pero no hay reconciliación porque no hay amor ni lo ha habido nunca. Eso se ha terminado, afortunadamente, hace muchísimo tiempo.

¿Afortunadamente? ¿Hablamos de Felipe VI o de Juan Carlos I?

Es un matrimonio que nunca debió producirse. Conozco la vida de doña Sofía, es una gran persona, una gran sufridora y está dando un mal ejemplo. Ella no ama a don Juan Carlos y fíjate en este detalle: el mismo día que Felipe echaba a su padre de España, a doña Sofía se la vio de compras en el departamento de cremas y de colonias de El Corte Inglés. A Abu Dabi han ido las hijas y los nietos, pero no ha ido ella. ¿Qué te parece lo que digo?

Que lo dice todo alto y claro.

El rey emérito ha venido a España, a Sanxenxo y luego a Madrid, pero no tenía que ver a su hijo, porque su hijo ha estado en Abu Dabi y no ha ido a ver a su padre. Es una demostración de que no hay nada entre padre e hijo.