Diego Matamoros, ingresado por una enfermedad degenerativa

Diego Matamoros llevaba una semana desaparecido del mundo, algo extraño cuando se estaba hablando de matrimonio con su novia, la influencer Marta Riumbau, y cuando estaba preparando un viaje con ella para estas días. Pero ni fotos del viaje ni nada. Este miércoles se ha sabido por qué. El hijo de Kiko Matamoros lleva casi una semana ingresado en un hospital privado de Madrid.

El motivo es una enfermedad degenerativa que sufre en la espalda y que le provocó un dramático episodio en su casa el pasado viernes. Así lo ha explicado este miércoles el propio Diego desde la cama del hospital. "Mi espalda ha empezado a fallar de nuevo. El viernes estaba yo en casa muy tranquilo preparando el viaje, porque nos íbamos fuera unos días, y de repente tuve una crisis bastante severa en la espalda, un tema congénito degenerativo que tengo, relacionado con hernias discales, con la médula. Me empezaron a fallar las piernas, me quedé en el suelo y encima no tenía teléfono", relata.

Después de una hora sin poder moverse, consiguió arrastrarse "luchando contra el dolor, que fue una tortura" y recuperar el móvil, con el que avisó a sus familiares, a Marta y a la ambulancia. Por suerte para él, había dejado las ventanas abiertas, "porque soy una persona previsora y muy limpia", y por ahí pudo colarse Marta, con la que se fue poco después en camilla en ambulancia al hospital, donde estuvo sedado.

Allí le han realizado una resonancia, que ha revelado que una de las vértebras está interiorizada y que la médula está dañada. El martes, en la unidad de dolor, le pincharon en la médula y le inyectaron corticoides, lo que le permitirá comenzar a andar de forma más o menos normal en unos cuatro días. "Ahora mismo me levanto y voy andando como un abuelillo, no tengo fuerza en las piernas".

Diego Matamoros y Marta Riumbau. Fotos: Instagram (@diegomatflo y @riumbaumarta)

Además de al equipo médico, Diego está muy agradecido a su novia por los cuidados que le ha dispensado estos días. "Marta ha estado todos los días aquí, se ha portado como una reina, como el amor de mi vida. Me ha traído la Switch, hemos estado viendo películas mientras ella se quedaba dormida€".