Tania Llasera explota contra los influencers: "Si ejerces influencia, ejércela de manera real"

Tania Llasera tiene un superpoder. Así lo afirma ella en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram en el que aparece, como tiene acostumbrados a sus seguidores, natural y sin filtros. "Veo mi celulitis, mi papada, los poros como bañeras... lo veo pero lo acepto. Es como un superpoder, no es que me vea bien a todas horas, sino que acepto lo que hay", ha indicado.



Llasera es, sin atisbo de dudas, una de las grandes defensoras del amor por uno mismo. "Hablas de la aceptación es la llave de la autoestima", afirma. Sin embargo, confiesa que la sociedad "se está convirtiendo que lo que ves es lo que hay". Y ha cargado contra todos los influencers que publican con filtros y situaciones escenificadas, ya que asegura "es peligroso". "Yo me creo las mentiras que veo en las redes sociales y muchas veces es peligroso. Si ejerces influencia, ejércela de una manera real, ejércela para bien", explotaba.





En el vídeo que ha publicado, ha contado que ella nunca ha estado gorda, nunca se ha sentido así, sino que "lo que dejé es de estar extremadamente delgada, de estar tipificada como cañón". La presentadora contado la anécdota de como cuando se fue a vivir con 18-19 años fuera de casa,, señala.Con este vídeo, que se une a sus muchas publicaciones para fortalecer el autoestima, la presentadora bilbaina anima a sus seguidores a quererse tal y como son, aceptando su cuerpo al que ella se refiere como "herramienta", ya que es el que les permite disfrutar se sus vidas.