La Policía Anticorrupción irrumpe por sorpresa en casa de Rosa Benito

Los miembros de la familia Jurado y agregados dan muchísimo juego. No hay día que uno de ellos no protagonice algún suceso, salida de tono, lloro desconsolado, exclusiva, documental televisivo, etc. Si en los últimos tiempos los protagonistas más claros han sido Rocío Carrasco, Rocío Flores, Antonio David, Olga Moreno, Gloria Camila, Ortega Cano o Marta Riesco, ahora le ha tocado el turno a Rosa Benito.



La excuñada de Rocío Jurado se reconcilió el miércoles en un plató con Jorge Javier Vázquez, con quien no coincidía desde hace seis años, poco antes de que se estrene la segunda docuserie de Rocío Carrasco (Montealto, regreso a casa), en la que podría ser protagonista sin quererlo, algo que la tiene preocupada. Pero antes de eso la alicantina ha tenido que hacer frente a otro asunto inesperado.



Como ella misma publicó en Twitter, la Policía Anticorrupción se personó el jueves en su casa, aunque ella no se encontraba en ese momento en su domicilio de Torrejón (Madrid). Eso sí, la exmujer de Amador Mohedano ha asegurado que quiere colaborar y de hecho ya ha entregado su teléfono a la Policía, que era lo que los agentes buscaban. "Iré a declarar cuando me citen", escribió. ¿Pero por qué se presentó la Policía en su casa?





La policía anticorrupción se han personado en mi casa. Yo no estaba, hoy he tenido muchas cosas q hacer en madrid ( vivo en torrejón) todo bien, ya tienen mi Tf, iré a declarar cuando me citen, os iré contando€ la investigación sigue su curso€ — Rosa Benito?? (@RBenitoOficial) February 10, 2022

Al parecer Rosa Benito, al igual que Belén Esteban, se ha vistoque la Policía Anticorrupción está investigando en la llamada Operación Delux. Según relató Belén Esteban, la Policía también se puso en contacto con ella para que se presentara en comisaría, algo que la madrileña hizo con su abogado. Ahora Rosa Benito espera que los agentes puedan extraer datos valiosos de su teléfono móvil para avanzar en la investigación.