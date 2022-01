Adele compra la mansión de Sylvester Stallone por una desorbitada cantidad de dinero

En enero del año pasado, el actor Sylvester Stallone decidió poner a la venta su casa de North Beverly Park, en Beverly Hills, con un precio de 100 millones de euros. Parece ser que nadie estaba dispuesto a pagar tal cantidad de dinero por una lujosa mansión de 20.000 metros cuadrados.



Sin embargo, tras reducir el precio del inmueble a la mitad, Adele se ha animado a comprar la casa, que cuenta con ocho dormitorios y doce baños, según cuenta la edición estadounidense de '¡Hola!'.





